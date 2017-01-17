«Вперед на Берлин!», «Спасибо деду за Победу!», «Трофей из Берлина» — эти надписи на машинах, в том числе такси, едва ли украшают праздник 9 Мая. Скорее, напротив, демонстрируют низкий уровень культуры горожан.

Депутат Тюменской городской Думы Михаил Колосов считает, что такое проявление патриотических чувств граждан необходимо сдерживать: если речь идет о службах такси, возможно, следует обратиться к руководству этих организаций или решать проблему через органы полиции. Свое мнение он высказал на апрельском заседании комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, на котором депутаты обсудили информацию о подготовке Тюмени к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В целом депутаты остались довольны тем, как идет подготовка к 9 Мая. По сообщению директора городского департамента культуры Ирины Алексеевой, все мероприятия к этой дате разбиты на три больших блока: социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, благоустройство и праздничное оформление города, а также собственно праздничные мероприятия. Таковых в майский день запланировано более 200. Традиционно вечером 9 Мая тюменцев ждет салют Победы на набережной Туры.