В прошлом году во время паводка в районе Лесобазы орудовали ондатры: грызуны повредили дамбы. Не повторится ли подобная ситуация вновь?

Этот вопрос на апрельском заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской Думы задала депутат Альбина Селезнева во время обсуждения информации о готовности города к предстоящему весеннему паводку.

Как сообщил заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов, сегодня город полностью готов к паводку. По прогнозам гидрометеорологов, уровень воды в Туре не должен подняться выше отметки 700-800 сантиметров, что на 68 сантиметров ниже прошлогоднего показателя — 868 сантиметров.

Утром 19 апреля уровень воды в Туре поднялся до 279 сантиметров (а в прошлом году в это же время вода дошла до отметки 643 сантиметра). То есть за сутки вода прибыла на 62 сантиметра. Перевалов объяснил такой темп начавшимся пару дней назад ледоходом, потом, по прогнозам, этот темп должен замедлиться.

Докладчик напомнил, что за последние пять лет средний уровень воды в Туре в весеннее время составлял 676 сантиметров, самый высокий уровень фиксировался в 1979 году — 915 сантиметров!

28 марта межведомственная комиссия проверила состояние гидротехнических сооружений и отметила их полную готовность к паводку. После половодья прошлого года все поврежденные участки дамб отремонтированы. По словам Павла Перевалова, удовлетворительную оценку на специальных комплексных учениях получили должностные лица: они знают, как себя вести в случае ЧС. Проверены пункты временного содержания, определено 208 автобусов для вывоза людей с мест подтопления, обеспечен материальный резерв запасов на 120 миллионов рублей.

Но если уровень воды в реке поднимется до отметки 789 сантиметров, под водой окажутся территории, не защищенные дамбами: список людей, там проживающих, составлен, с ними проведен инструктаж… Докладчик заверил: при необходимости будет оказана помощь.

При обсуждении этого вопроса повестки дня Альбина Селезнева рекомендовала мэрии подумать, как защитить дамбы от грызунов, а также обратила внимание на улицу Югорскую: «Уже сегодня из-за высокого уровня грунтовых вод дома там «плавают», люди беспокоятся, что же будет во время паводка!»

Депутат Ришад Зиганшин, в свою очередь, попросил особое внимание обратить на район Верхнего Бора и кладбище: планируются ли там работы по защите от паводка? Павел Перевалов признал, что дачные участки, расположенные на территории Верхнего Бора, действительно находятся в рискованной зоне, там нет дамб. Но в случае затопления администрация города готова оказать тюменцам необходимую помощь.