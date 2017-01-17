Повышению роли и значимости профсоюзных организаций в деятельности отраслевых предприятий было посвящено очередное заседание Общественного совета при региональном департаменте агропромышленного комплекса.

По словам председателя Тюменской областной организации Общероссийского профессионального союза работников АПК Российской Федерации Натальи Иваненко, в начале 90-х организация включала в себя более двухсот первичек. В то время это был самый массовый и финансово сильный профсоюз области, на балансе которого находилось множество различных объектов социально-культурного и оздоровительного назначения: дома культуры, спортивные комплексы, стадионы, санаторий «Аграрник». Впоследствии все эти объекты на безвозмездной основе были переданы муниципалитетам.

Сегодня в региональную структуру входят только два районных комитета профсоюза (Тюменский и Ишимский), объединяющих 14 первичных профсоюзных организаций. Еще 7 профорганизаций действуют на сельхозпредприятиях других муниципальных образований юга Тюменской области. Общая численность членов профсоюза — 3,3 тысячи человек.

— Главная задача сегодняшнего дня — организационное укрепление нашего отраслевого профсоюзного объединения, — подчеркнула Наталья Иваненко. — Уже есть небольшая положительная динамика. Профсоюз понемногу прирастает. В 2015 году созданы профорганизации в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области и на Ялуторовском молочном комбинате. В начале нынешнего года появился профком и в Тобольском рыбопромышленном техникуме.

Вместе с тем большинство руководителей сельхозпредприятий по-прежнему настроены против, мол, зачем нам профсоюз, что он нам может дать? Ответ может быть только один: профсоюз следует рассматривать не как бизнес, а как способ объ-единения трудового коллектива, регулирования социально-трудовых отношений. Кстати, отдельные руководители очень хорошо понимают роль и значимость профсоюзной организации. Могу привести в пример главу агрохолдинга «Юбилейный» Николая Тихоновича Мамонтова. Активно работает с профсоюзной организацией и руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Емуртлинский» Владимир Егорович Кумылин, который всегда очень ответственно подходит к подписанию коллективного договора с работниками предприятия. Безусловно, при обсуждении порой случаются разногласия, но они всегда разрешаются в интересах обеих сторон.

Наталья Иваненко обратилась к членам Общественного совета с просьбой направить письмо в адрес органов управления АПК муниципальных образований с тем, чтобы местные власти оказали содействие в развитии социального партнерства через заключение коллективных договоров с работниками сельхозпредприятий.

Интересным опытом работы профсоюзного комитета агрохолдинга «Юбилейный» поделился с участниками заседания председатель первичной организации Иван Рубан. На предприятии трудятся 1300 человек, из них 722 — члены профсоюза.

— На первом плане у нас, безусловно, вопросы социального характера, — сообщил профсоюзный лидер. — Между работодателем и членами профсоюза через каждые три года заключается коллективный договор. Кроме того, в документ ежегодно вносятся поправки и дополнения, прежде всего связанные с изменениями трудового законодательства. Администрация предприятия и профком строят взаимоотношения на принципах социального партнерства и соблюдения взаимных интересов.

Среднемесячная зарплата на предприятии составляет 29,5 тысячи рублей. Работникам также выплачиваются премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера. Из фонда развития выделяются средства на удешевление обедов, на услуги автотранспорта, на материальную поддержку пенсионеров — ветеранов предприятия. Кроме того, предусмотрена материальная помощь, выплачиваемая перед очередным отпуском, а также при выходе на пенсию. Традиционно на протяжении многих лет оказывается адресная материальная помощь к Дню пожилого человека, Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. Приобретаются путевки на санаторно-курортное лечение сотрудникам предприятия, а для их детей — в летние оздоровительные лагеря. Работникам они обходятся в 20 процентов, для детей — в 10 процентов от стоимости.

— Профсоюзы — важнейшая составляющая политической инфраструктуры любого общества. От их деятельности зависит очень многое, — отметила, завершая обсуждение, председатель Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области Ольга Гончаренко. — Отраслевой профсоюз работников агропромышленного комплекса — один из старейших в регионе. Его история начинается еще со времен Тюменской губернии, с мая 1918 года. Это свидетельствует о богатом опыте тюменских работников профсоюза. Нам необходимо поддерживать положительную динамику развития отраслевых профсоюзов в Тюменской области.