Почему в регионе не работает закон о гражданской законодательной инициативе и надо ли искусственно повышать общественную активность? Об этом шёл разговор на очередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы.

Закон «О гражданской законодательной инициативе в Тюменской области» вступил в силу в июне 2014 года. О жесткой дискуссии, предшествовавшей его принятию, «Тюменские известия» рассказали в публикации.

При обсуждении этого документа народные избранники были единодушны лишь в том, что жители Тюменской области имеют право участвовать в законотворческом процессе. Но камнем преткновения стал вопрос: смогут ли граждане на деле реализовать такое право? Противники законопроекта настаивали: требования, которые разработчики предлагают установить для выдвижения инициатив, невыполнимы.

В итоге созданная в Тюменской областной Думе пятого созыва рабочая группа согласилась с двумя принципиальными поправками. Во-первых, предложения о принятии закона должны вноситься от имени не менее 3 тысяч жителей области, а не 5 тысяч, как предусматривалось первоначально. Во-вторых, решение о выдвижении гражданской законодательной инициативы должно приниматься группой граждан в количестве не менее 20 человек, а не 50.

Но и такой компромисс устроил не всех парламентариев.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин на заседании Думы заявил: «Общественная активность в регионе на нуле. Законопроект призван вызвать интерес к ней. Но предлагаемые процедуры неисполнимы, мы лишний раз дразним людей. Лучше не иметь закона совсем, чем иметь такой!»

— Нет ничего страшного, что общественная инициатива в Тюменской области находится не на таком высоком уровне, как, например, в братской республике Украина, — не без иронии парировал единоросс Павел Белявский. — Ни для кого не секрет: чем хуже социально-экономические условия жизни, тем выше уровень общественной активности. Узаконивать меры, которые искусственно создавали бы политический ажиотаж, не вижу смысла. Не надо перегружать законопроект такими инструментами! В интернете есть термин — «троллинг», это когда люди организуют какие-то действия не ради высокой цели, а для того, чтобы кого-то напрячь, спровоцировать. Если мы нагрузим закон большими полномочиями для этих инициативных групп, то можем получить бесконечный шантаж, который сделает условия работы органов власти Тюменской области невыносимыми…

Не прошло и трех лет, как лидер справедливороссов предложил депутатскому корпусу шестого созыва вернуться к обсуждению темы «нулевой общественной активности». Владимир Пискайкин, руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева и руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин уверены: чтобы придать этой активности импульс, необходимо снизить требуемое количество подписей в поддержку гражданской инициативы с 3 тысяч до 300. Именно такие поправки следует внести в действующий закон.

— Есть конкретные примеры, когда граждане создали инициативную группу, но не смогли собрать подписи? — поинтересовалсяпредседатель комитета, единоросс Фуат Сайфитдинов.

— Собрать три тысячи подписей нереально, — ответил Владимир Пискайкин. — Мне кажется, люди уже продемонстрировали: им есть что сказать. Мы предлагаем перевести эти разговоры в юридическую плоскость. Мне кажется, надо дать такое право, по крайней мере, у граждан не будет повода заявлять, что их не слушают.

— Сегодня законодательную инициативу никто не проявляет. Это мертворожденный закон, который вряд ли будет действовать, — поддержала коллегу Тамара Казанцева. По ее мнению, сокращение количества подписей в десять раз даст возможность проявлять инициативу маленьким общественным организациям и партиям.

Либерал-демократ Михаил Селюков полагает, что принятие поправок в закон само по себе станет своеобразным импульсом для граждан: «Дума более открытая, пожалуйста, собирайте подписи».

— Предложение сократить количество подписей до трехсот — это попытка придать закону систему или институт лоббирования интересов отдельных групп людей, — не сомневается единоросс Владимир Ульянов. — Тамара Николаевна открыто высказалась: есть малые партии, надо их интересы провести. Мы для чего закон принимали? Открыть двери для законодательных инициатив граждан! Большой ли барьер установлен? Возможно, большой. Давайте считать. Но мы же устанавливали его не для того, чтобы не пускать законопроекты, а для того, чтобы законопроекты, вносимые в Думу, имели общественное значение, отражали интересы большинства, а не определенной, узко заинтересованной группы лиц. Давайте посмотрим опыт других регионов, проанализируем. Опасность лоббирования через гражданскую законодательную инициативу меня весьма и весьма смущает.

— Действительно, как подобные законы работают, например, у соседей? Что в стране происходит? По-моему, авторы законопроекта должны были сначала изучить эту тему, — заметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

А если бы изучили, то выяснили бы, что Тюменская область — один из трех регионов, где для гражданской инициативы установлен самый скромный порог в три тысячи подписей. Ниже — только в Тамбовской области и Республике Алтай, имеющих значительно меньшее количество населения. В остальных субъектах, принявших аналогичные законы, действуют куда более жесткие условия. Например, в Тульской области граждане должны собрать 25 тысяч подписей, в Волгоградской — 15 тысяч, в Томской — 10 тысяч.

— Вопрос надо в комплексе рассматривать, — считает Сергей Михайлович. — Может, дело в том, что вы, депутаты, активно работаете? Нет жгучих проблем, о которых бы мы не говорили в Думе. Если импульс и посылать, то уж не так. Планку можно опустить, но почему сразу в десять раз? Не надо доводить ситуацию до абсурда. В большинстве субъектов Российской Федерации вообще таких законов нет. И там никто никого не упрекает, что демократию зажимают. Я — за объективные дебаты. Можно найти компромисс, думая о реальных интересах людей.

— Импульс надо увеличивать, — пошутил Фуат Сайфитдинов. — Хотя бы до полутора тысяч подписей.

— Для нашей партии и 2 тысячи собрать — никаких проблем, — заверила Тамара Казанцева. — Но поскольку у нас есть более малые партии, та же «Справедливая Россия», то им будет сложнее. Владимир Юрьевич, надо согласиться на две тысячи.

— Мы с вами спорим ни о чем! — возмутился единоросс Сергей Медведев. — Ни одной законодательной инициативы не поступало, даже предложений не было. Зачем заниматься популизмом? Надо оставить прежние требования.

Выслушав мнения всех участников дискуссии, депутаты решили: создать рабочую группу, которая взвесит все «за» и «против», а затем вернуться к рассмотрению спорного законопроекта на майском заседании комитета.