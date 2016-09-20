27 апреля в России отмечается День Российского парламентаризма. Он был учрежден в 2012 году для привлечения внимания населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. В преддверии праздника «Тюменские известия» проводят тематическую викторину для своих читателей.

Перед вами 10 вопросов и варианты ответов на них. Предлагаем выбрать правильные ответы и отправить их на электронный адрес редакции pr@t-i.ru с указанием контактного телефона, фамилии, имени и отчества. Можно просто позвонить в рабочие дни по телефону (3452) 46-57-24 Макаренко Наталье Анатольевне.

Ответы принимаются до 25 апреля. Победителем викторины станет тот, кто правильно ответит на наибольшее количество вопросов. Ему и достанется специальный приз, учрежденный редакцией. Итоги подведем 27 апреля!

1. Попытка поставить страну на конституционный путь, открыть Государственную Думу по образу

и подобию европейских парламентов была предпринята…

а) при Петре I

б) при Александре I

в) при Николае II

2. В каком году начал свою работу первый созыв Государственной Думы Российской империи?

а) в 1901 году

б) в 1906 году

в) в 1917 году

г) в 1922 году

3. К какой ветви государственной власти относится Федеральное Собрание РФ?

а) к исполнительной

б) к учредительной

в) к судебной

г) к законодательной (представительной)

4. Постоянно действующий высший и единственный орган законодательной власти Тюменской области называется…

а) Губернская Дума Тюменской области

б) Совет депутатов Тюменской области

в) Тюменская областная Дума

г) Законодательное Собрание Тюменской области

5. Выборы депутатов Тюменской областной Думы какого созыва состоялись 18 сентября 2016 года, в единый день голосования?

а) пятого созыва

б) шестого созыва

в) седьмого созыва

г) восьмого созыва

6. Сколько раз председателем Тюменской областной Думы избирался Сергей Евгеньевич Корепанов?

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

7. В соответствии с Уставом Тюменской области какое количество депутатов входит в Тюменскую областную Думу?

а) 48 депутатов

б) 50 депутатов

в) 74 депутата

г) 76 депутатов

8. Каков срок полномочий депутатов Тюменской областной Думы?

а) 3 года

б) 4 года

в) 5 лет

г) 6 лет

9. Депутатом Тюменской областной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигший возраста…

а) 18 лет

б) 21 год

в) 25 лет

г) 35 лет

10. В каком учебном заведении готовят депутатов?

а) Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

б) Московский государственный институт международных отношений

в) Тюменский государственный университет

г) нет такого учебного заведения