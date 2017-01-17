В областном центре появились волонтёры, готовые оказывать помощь одиноким пенсионерам и инвалидам в рамках проекта «Друзья милосердия». Они трудятся под девизом «В этом мире есть любовь».

Приход храма в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в октябре выиграл президентский грант на реализацию социальной программы. Участвовать в ней будут все сторонники православной службы помощи «Милосердие», социальные службы приходов и сотрудники областного геронтологического центра.

За несколько месяцев была проведена огромная подготовительная работа: сформирована команда активистов, набраны и обучены добровольцы, готовые помогать гражданам пожилого возраста и людям с особенностями здоровья. Состоялись рабочие встречи волонтеров, авторов проекта «Друзья милосердия» и представителей государственного учреждения социального обслуживания.

Светлана Малахова, заместитель директора областного геронтологического центра, отмечает, что «Друзья милосердия» — проект в наше время необходимый. Он может быть реализован только при тесном взаимодействии и взаимопонимании сторон. Общественные организации и государственные службы будут дополнять друг друга, ведь у каждой из них свои задачи.

Главная помощь, которую предлагают инициаторы проекта, — это духовно-психологическая поддержка людей преклонных лет. Многие, дожив до седин, начинают задумываться о вечности. Добровольцы готовы приходить к ним домой, вести беседы о традиционной духовной культуре и церкви, отвечать на вопросы, да и просто разговаривать. «Общение — это именно то, чего не хватает нашим подопечным, — говорит Светлана Малахова. — Даже самый лучший социальный работник при своей загруженности не может выделить достаточно времени на то, чтобы посидеть и поговорить». Тюмень уже разбили на участки и за каждым закрепили православный приход.

Участники проекта «Друзья милосердия» планируют оказывать и социально-бытовую помощь. Существуют виды работ, которые не входят в стандартный перечень услуг геронтологического центра. Их заказывают редко, потому что стоят они недешево. Теперь пожилые люди смогут обратиться к добровольцам, если им надо, к примеру, помыть окна или помочь на огороде и во дворе.

Каждый соцработник, который занимается надомным обслуживанием, уже рассказал подопечным о проекте, оставил информационный буклет, где есть номера телефонов, по которым всегда можно обратиться к представителям православной службы. Около половины соцработников геронтологического центра добровольно прошли курсы и познакомились с основами православной культуры и веры.

Как рассказал руководитель проекта «Друзья милосердия» Андрей Якунин, добровольцы руководствуются принципами доброго и сострадательного отношения к ближнему, а потому работают не только с пожилыми и инвалидами. Они заботятся о бездомных и тяжелобольных, поддерживают тех, кто попал в кризисную ситуацию.

В проекте предусмотрены совместные встречи, проведение дней рождения подопечных, церковных и государственных праздников. В ближайшее время будут организованы паломнические поездки по святым местам, к примеру, в село Рафайлово и Свято-Успенский скит Ильинского монастыря в поселке Школьный Исетского района.

Присоединиться к «Друзьям милосердия» в качестве добровольца можно в любой момент, достаточно позвонить по номеру горячей линии (3452) 533-078. Специалист подберет удобное время и форму индивидуального обучения, а также ответит на все интересующие вопросы о проекте.