Дарья Ивановна Бурцева родилась 20 апреля 1920 года в деревне Верховины Тугулымского района Свердловской области.

Дарья Ивановна Бурцева родилась 20 апреля 1920 года в деревне Верховины Тугулымского района Свердловской области. На фронте с сентября 1942-го, служила на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах, регулировщица. Из наградного листа к медали «За боевые заслуги»: «За время службы в ДКУ тов. Бурцева не имела ни одного дисциплинарного взыскания, исключительно честно и добросовестно несёт службу регулирования. В октябре месяце 1944 года, неся службу на 15-м км горного перевала в районе гор. Жагубица, тов. Бурцева со своим постом находилась на самом опасном месте для движения автомашин, и благодаря умелой работе на этом участке не было ни одной аварии и катастрофы…» Награждена орденом Отечественной войны I степени и другими наградами. Живёт в Тюмени.

Василий Парфильевич Сохинов родился 20 апреля 1920 года в селе Старые Горностали Новосибирской области. С января 1938 года работал в системе почтовой связи — почтовым агентом, заведующим отделом «Союзпечати». В октябре 1941-го был призван в Красную армию и направлен на Дальний Восток. В 1945-м участвовал в боевых действиях против Квантунской армии на 1-м Дальневосточном фронте, наводчик орудия. Демобилизован в августе 1946 года. После демобилизации был на партийно-хозяйственной работе в руководящем составе. В 1950-м окончил Ордынский сельскохозяйственный техникум. В 1961 году состоялся XXII съезд КПСС, на котором поставили задачу построить коммунизм к 1980 году и обеспечить всё население страны благоустроенным жильём. Василий Сохинов оспорил это решение, заявив, что задача невыполнима. За это его осудили и отправили в колонию. В марте 1964 года вышел условно-досрочно. Работал в Сургуте в системе Миннефтегазстроя. В течение 15 лет занимал должность заместителя управляющего трестом «Тюменьгазмеханизация». Награждён орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. Живёт в Тюмени.

Ибрагим Юнусович Юнусов родился 20 апреля 1924 года в деревне Сагай Слободо-Туринского района Свердловской области. В августе 1942-го призван в Красную армию, служил в 237-й танковой бригаде 1-й танковой армии 31-го корпуса. С 1943 года воевал на 1-м Украинском фронте, командир отделения, сержант. Освобождал Польшу, форсировал Вислу. 20 сентября 1944-го у границы с Чехословакией получил тяжёлое ранение и в ноябре 1945-го комиссован, инвалид войны. Вернувшись в родную деревню, работал кладовщиком в колхозе, продавцом в магазине. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многими медалями. С 1976 года живёт в Тюмени.