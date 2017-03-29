Югра одной из первых в стране ввела сбор средств на капремонт многоквартирных домов. И сегодня собственники жилья практически полностью оплачивают все работы.

В общий котёл

Окружной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Дума Югры приняла ещё 1 июля 2013-го. С тех пор депутаты постоянно контролируют ход его исполнения. Недавно они заслушали отчёт за 2016 год.

Судя по информации Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, жители северной автономии начинают постепенно привыкать к новой системе. Только за прошлый год на так называемый «котловой» счёт оператора поступило 2,994 миллиарда рублей, а собираемость взноса составила 92 процента. Это на 280 миллионов превышает поступления за предыдущие два года!

К новой системе долго привыкали не только собственники жилья, но и руководство фонда, и подрядчики. Краткосрочный план на 2014 год, содержавший 303 дома, был исполнен лишь к концу мая 2016-го. Их ремонт обошёлся в 996,5 миллиона рублей, из которых 875,5 миллиона оплатили сами собственники. Оставшиеся 12 процентов добавили бюджеты округа и муниципалитетов, а также федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ещё сильнее пропорции изменились в минувшем году. Из 3,5 миллиарда рублей, в которые оценили ремонт 559 домов, на долю югорчан приходится уже свыше 96 процентов. Примерно на таком же уровне сохранится софинансирование со стороны государства и в 2017-м. План текущего года включает ремонт 547 домов на 4,4 миллиарда рублей.

Минимизация бюджетных расходов на капремонт в Югре во многом объясняется размерами взноса. Он один из наиболее высоких в стране: 13 рублей 85 копеек с каждого квадратного метра в многоквартирных панельных домах с лифтом и 12 рублей 05 копеек — без лифта. Сэкономить удаётся лишь тем югорчанам, которые проживают в деревянных домах, зачастую без особых удобств. Для них тариф установлен на уровне 8 рублей 55 копеек за метр. Тогда как тюменцы платят по 7,5 рубля за «квадрат», а ямальцы — 10,5 рубля. Соответственно, бюджетное софинансирование на Ямале превышает 40 процентов. Немногим меньше его уровень и на юге региона.

Надо признать, что далеко не все югорчане перечисляют взносы на капремонт в общий котёл. Владельцы 177 многоквартирных домов накапливали средства на специальных банковских счетах. В этом году к ним присоединятся собственники ещё 41 дома, которые решили перевести свои накопления с «котлового» на собственный счёт.

Как вернуть долги?

Депутат от ЛДПР Виктор Сысун обратил внимание на расхождение в цифрах. По методике Минстроя уровень собираемости взносов вплотную приблизился к 92 процентам, а по другой методике — эта же самая собираемость с великим трудом преодолела планку в 78 процентов.

Елена Дарибабина, временно исполняющая обязанности генерального директора Югорского фонда капитального ремонта, пояснила, что Минстрой учитывает собираемость взносов в течение одного календарного года. И по итогам 2016-го в Югре этот показатель заметно выше среднероссийских 85,7 процента. А вот с самого начала запуска программы собираемость взносов в автономном округе действительно оставляет желать лучшего. За все эти годы из 7,3 миллиарда рублей, начисленных и предъявленных югорчанам к оплате, поступило лишь 5,7 миллиарда. Причём земляки явно не спешат возвращать долги.

Естественно, депутаты заинтересовались взысканием накопленных долгов. Докладчик заверила народных избранников в проведении активной исковой работы. За 2016 год дол­ж­никам направили 12028 претензий об уплате 237,4 миллиона рублей, в суды направлено 1356 заявлений о взыскании 32,3 миллиона рублей. Благодаря всем этим действиям просроченную задолженность удалось сократить на четверть миллиарда рублей.

Отказ от отдельных платёжек и включение строки «взнос за капитальный ремонт» в единую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги позволил существенно повысить собираемость взносов. В Мегионе, например, за минувший год она возросла с 36,3 до 63,9 процента, в Сургуте — с 53,4 до 67,7 процента, а в Нижневартовске — с 53,4 до 70,4 процента. При этом все равняются на Когалым, где собираемость взносов достигла 100 процентов. Платёжная дисциплина жителей столицы «ЛУКОЙЛа» позволила создать некий финансовый задел, ускорив проведение капремонта и замену лифтов в целом ряде домов.

Сергей Великий: «96 процентов всех денег, потраченных в прошлом году на капитальный ремонт многоквартирных домов, — это средства, уплаченные собственниками жилья. И только 4 процента выделены из бюджетов всех уровней».

«Сверх предела возможностей»

Виктор Сысун уточнил, достаточно ли у фонда специалистов для проведения претензионной работы.

— Не добавить ли вам ещё кого-то? — переформулировал вопрос депутата Борис Хохряков, председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения «Единой России».

— В отделе судебно-претензионной работы у нас 6 человек, — замечает Елена Дарибабина. — Количество поданных ими претензий и исков к должникам я уже назвала. Одновременно ведём активную работу и с недобросовестными подрядчиками, нарушившими свои обязательства. В судах находятся десятки дел по взысканию неустойки за нарушение сроков. Исковые суммы исчисляются миллионами рублей. Поэтому имеющиеся специалисты работают сверх предела своих возможностей.

Логичное решение

На заседании думского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию депутат-единоросс Андрей Осадчук попытался перевести стрелки с заявленной в повестке темы на снос аварийного жилья. За прошлый год в его родной Нягани снесли всего десять домов. По подсчётам парламентария, такими темпами на снос руин уйдёт сотня лет. Необходимо кардинально наращивать финансирование этих работ.

Сергей Великий, председатель профильного комитета, напомнил коллеге, что при всей актуальности поднимаемой им проблемы речь идёт о капитальном ремонте. Докладчик к сносу аварийного жилья не имеет ни малейшего отношения. И уже от себя предложил руководству фонда привлекать к организации капремонта самих собственников жилья.

— Подобная практика уже апробирована в Нижневартовске и Нижневартовском районе, — заявил Сергей Великий. — Мы собирали вместе подрядчиков и собственников, протокольно записывали требования к строителям жильцов подлежащего ремонту дома. Прописывали сроки, шумовую проблему, качество материалов и прочее. А уже после завершения всех работ жильцы вели их приёмку в соответствии с ранее утверждённым протоколом. Считаю, это логичное решение, позволяющее перейти от агрессии к конструктивному взаимодействию всех участников процесса.

Снижаем нагрузку

На этом же заседании Думы депутаты большинством голосов внесли изменения в окружной закон об организации проведения капитального ремонта. В частности, отчёты о формировании фондов в службу государственного жилищного надзора отныне будут предоставляться не ежемесячно, а ежеквартально, что позволит снизить и без того немалую нагрузку на сотрудников.

Кроме того, законодатели наделили правительство округа полномочиями по установлению порядка принятия решения о проведения капремонта при возникновении аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Уточнены также порядок принятия решений органами местного самоуправления и состав работ по капитальному ремонту.