С начала года инспекторы ГИБДД выписали более 270 тысяч штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Свыше 160 тысяч из них уже оплачены, остальные еще предстоит взыскать.

В связи с этим Госавтоинспекция и служба судебных приставов проводят в регионе мероприятие «Должник». Наряды ДПС проверят автомобилистов по базам на предмет оплаты штрафов. На стационарных постах ДПС инспекторы ГИБДД проводят проверки вместе с сотрудниками службы судебных приставов. Должников, не оплативших штрафы вовремя, привлекут к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ.

ГИБДД рекомендует участникам дорожного движения вовремя оплачивать наложенные на них штрафы, в том числе в первые 20 дней — с 50-процентной скидкой. Узнать вовремя о наложенных штрафах можно с помощью смс-оповещения через портал государственных электронных услуг.