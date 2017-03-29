Около 160 специалистов приняли участие в юбилейной, десятой по счету, научно-технической конференции НК «Роснефть».

Самые талантливые и перспективные представители нефтегазовой отрасли из десяти дочерних обществ, включая «РН-Уватнефтегаз», представили свои смелые идеи и уникальные научные разработки.

Участие в торжественной церемонии открытия форума принял секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор проекта «Фабрика мысли», первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

Он отметил, что эта конференция — важное событие не только в жизни предприятия, но и в жизни всей Тюменской области.

— Молодого специалиста нужно обучать и после вуза, не потому, что программа в высшем учебном заведении плоха, а потому, что на каждом предприятии есть своя специфика. Когда компания ведет эту работу, результат получается отличным: молодой специалист, развиваясь и совершенствуясь, привносит новые свежие идеи и решения, — считает Андрей Викторович.

По его словам, которые приводит пресс-служба ТРО партии «Единая Россия», качество инженерных кадров становится решающим фактором конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой его технологической и экономической независимости.

Депутат уверен: сейчас очень важно поднимать престиж профессии, а карьера инженера становится привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка. Нашему региону нужны инженерные кадры, так как запускаются новые крупные индустриальные проекты, в рамках которых интересно и престижно работать.

Андрей Артюхов является региональным координатором проекта «Единой России» «Фабрика мысли». Эта программа направлена на поддержку молодых ученых и инноваторов.

Поэтому в рамках конференции поступило предложение делегировать одного из молодых специалистов в общественный совет проекта. Он сможет поделиться своим опытом и высказать точку зрения своих сверстников и единомышленников.

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный отметил, что Тюмень всегда рада принимать у себя гостей, тем более если это молодые специалисты. Именно они привозят с собой новые, оригинальные идеи, а это дает веру в дальнейшее развитие.

Добавим, что по итогам конференции будут отобраны лучшие проекты, авторы которых поедут в Москву на межрегиональный этап.