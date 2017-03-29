В среду губернатор Тюменской области Владимир Якушев совершил рабочую поездку в Ялуторовск. По традиции большая часть программы была посвящена развитию экономики.

Глава региона посетил уже существующие предприятия, активно расширяющие свои масштабы, а также с нуля создающиеся производства. В последние годы этот процесс стал трендом для всех муниципалитетов. Руководители территорий находят инвестиционные площадки на просторах районов, подводят к ним сети и коммуникации, пытаются завлечь доморощенных и сторонних инвесторов. Однако для успешного развития экономики этого недостаточно. О чем и напомнил губернатор в Ялуторовске:

— Мы тратим много сил, для того чтобы появлялись новые технологичные, инновационные предприятия. Однако порой мы видим, что много лет работавшие предприятия неожиданно закрываются. Зачастую это происходит отнюдь не по объективным, а по субъективным причинам. Точнее говоря, из-за несостоятельного менеджмента, который, попав в непростое положение, пытается перепродать активы и набить собственный карман, совершенно не думая о коллективе и обязательствах перед ним. Что делать с оставшимися производственными площадками? Например, в Ялуторовске это территория бывшего автомобильного завода, которой пока мы не можем найти применение. Важно соблюдать баланс: чтобы не только появлялись новые производства, но и старые продолжали успешно работать.

Прийти на оставленную много лет назад бывшими владельцами территорию в Ялуторовске пришлось и кондитерской компании «Кураж». Не было ни водоснабжения, ни отопления, ни других сетей. С тех пор (с 2008 года) многое изменилось. Сегодня предприятие выпускает разные виды продукции по восьми товарным группам. В их числе сахарное, затяжное, сдобное печенье, вафли, вафельные конфеты… Помимо производственного комплекса в Тюменской области у кондитеров есть завод в селе Далматово Курганской области.

Поставки продукции идут по всей стране, а также в Киргизию, Казахстан, Белоруссию. И даже, уверяют на заводе, за океан.

У производственников большие планы по развитию ялуторовской площадки. В ближайшее время будет смонтирована новая линия по производству сушек, барабубликов и сухарного батона. Инвестиции составят порядка 285 миллионов рублей. Внушительная часть суммы уйдет на приобретение линии немецкого и итальянского производства. Благодаря ее запуску кондитеры смогут производить дополнительно 250-300 тонн продукции в месяц. В целом ежемесячные объемы фабрики «Кураж» вырастут до 1,1 тысячи тонн.

Реализовать проект планируют в первом квартале 2018 года. Надеются и на поддержку региональных властей. Новая линия была приобретена в лизинг, теперь руководство планирует подать документы на возврат части потраченных средств. Такая возможность предусмотрена региональной программой поддержки предпринимателей.

— Проект очень значимый и важный. Много лет Ялуторовск отличался своей кондитерской промышленностью. Хорошо, что традиции продолжаются, — сказал Владимир Якушев. — Это совершенно новое технологичное предприятие. У него большие перспективы, поскольку внутренний рынок производства кондитерской продукции далеко не насыщен. Есть возможность и для экспортных поставок.

1 тысячи тонн достигнут ежемесячные объёмы фабрики.

Тем временем в другой части города с нуля создается новый консервный завод. Проект реализует ООО «Тарское». Сейчас на стройплощадке обустраивается фундамент для производственного корпуса. В августе завершится возведение его первой очереди, за дело возьмутся наладчики оборудования. К марту 2018 года немецкую технологическую линию рассчитывают запустить. На первом этапе создадут 36 рабочих мест, в дальнейшем — еще больше. Планируют выпускать кабачковую, тыквенную, грибную икру, лечо из овощей, джемы из ягод. Готовую продукцию будут реализовывать через федеральные и региональные торговые сети, мелкооптовые магазины.

Предприятие станет хорошей поддержкой для местного агропромышленного комплекса. Производственные мощности завода позволят выпускать 7-8 тонн продукции в сутки. А значит, потребуются регулярные поставки свежих овощей. Как заверили губернатора в администрации Ялуторовска, после того, как производственники сформируют окончательную потребность в сырье, будет проведено совещание с местными товаропроизводителями.

— Уверен, что продукция завода будет востребована и в самой Тюменской области, и в других регионах. Если раньше наше население активно занималось домашними заготовками, то сегодня культура их приготовления несколько утрачена, — считает Владимир Владимирович. — Не только в городах, но даже в райцентрах, которые находятся в классической сельскохозяйственной зоне, многие от этого отказываются. Главное, чтобы новая продукция была экологически чистой.

Инвестиции в объект составляют 93 миллиона рублей. Поддержку проекту оказали региональные власти. Инвестиционное агентство Тюменской области предоставило предприятию заём на льготных условиях в размере 50 миллионов рублей.