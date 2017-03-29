— Раньше всерьёз не задумывался о том, что рядом с нами живут слабовидящие и слепые люди. Но когда познакомился с ними, понял: то, что я разрабатываю, действительно необходимая вещь! — признался Айдар Фахрутдинов, изобретатель электронного учебника «Сиолл», который облегчает жизнь незрячим детям и взрослым.

Видеть всё!

Три года назад ничем особо не выделявшийся студент Тюменского государственного университета Айдар Фахрутдинов услышал о том, насколько сложно обучать ребятишек азбуке Брайля. Об этом рассказывала ему и его родная тётя, работающая тифлопедагогом в Югре и знающая все трудности не понаслышке. Айдар поставил перед собой цель сделать вклад в решение проблемы. Уж очень ему хотелось заниматься созидательной деятельностью! Устройство «Сиолл», которое он изобрел, пока не имеет аналогов в мире.

Над изобретением Айдар трудился вместе с компаньоном и другом Сергеем Васильевым. «Сиолл» состоит из двух небольших по размеру модулей, взаимодействующих с помощью беспроводной связи: один предназначен для учителя, а другой — для ученика. Ученик может на своем модуле писать на языке Брайля, «выбивая» точки специальным грифелем справа налево. А на соседней панели есть возможность сразу же проверять, что получается: над поверхностью поднимаются точки, которые позволяют читать написанное — уже как положено, слева направо. Обнаружив ошибку, ученик может сразу её убрать нажатием одной кнопки.

Учитель со своего модуля контролирует работу ученика, а также направляет ему задания. На ученическом модуле есть специальная строка, на которой обучаемый может прочитать то, что ему прислали. Кроме того, у устройства есть замечательная функция: текстовая информация с другого электронного носителя (к примеру, с флешки) преобразуется с плоскопечатного текста в текст на Брайле (рельефно-точечный). «На «Сиолле» очень удобно читать книги, — рассказал нам Роман Гарманов, который трудится в Тюменской областной специальной библиотеке для слепых. — Гораздо удобнее взять для чтения компактное устройство, чем несколько огромных томов на бумажном носителе, чтобы познакомиться с одним и тем же произведением».

Роман был одним из первых, к кому как к эксперту обратился Айдар. Незрячий специалист отметил, что устройство ему понравилось. После консультации разработчик добавил планку, которая сделала удобнее область письма. Появился аксессуар — поддерживающая руку подушка, чтобы кисть не уставала. Очень полезным признали электронный учебник сотрудник центра медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Анатолий Киселёв и тифлопедагоги из разных городов региона.

На ученическом модуле при помощи шрифта Брайля отображается время. Причем часы — с бегущими секундами. Старшеклассница новосибирской школы для незрячих, протестировав устройство, сказала, что «впервые может видеть, как бежит время». «Эта глубокая мысль меня потрясла! — рассказал Айдар Фахрутдинов. — Мы в реальной жизни даже не задумываемся над тем, каково это — быть слепым. Когда размышляю об этом, возникает внутреннее чувство, которое помогает работать дальше. У моего напарника Сергея Васильева тоже не было опыта общения со слепыми до самого момента апробации прибора. А когда он съездил в ялуторовскую школу для незрячих детей и проникся темой, сказал: «Теперь я понял, что мы с тобой сделали реально крутую вещь!»

Проблемы рынка

Уже больше года это чудо инженерной мысли презентуют как достижение науки и гордость Тюменской области. О нем писали и рассказывали федеральные средства массовой информации. Именно «Сиолл» не так давно показывали министру образования и науки страны Ольге Васильевой, когда она посещала ТюмГУ.

При содействии Тюменского технопарка в прошлом году «Сиолл» удачно прошел апробацию в Ялуторовской специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей № 6. Казалось бы, пришла пора приступать к процессу выпуска. Но на этом дело остановилось. «Сиолл» оказался слишком дорогим продуктом по нашим временам: стоимость одного устройства — 450 тысяч рублей (порядка восьмидесяти процентов себестоимости дает цена на ячейки, которые выпускают в Японии для дисплеев Брайля).

Как выяснилось, ни одна российская коррекционная школа не может себе позволить приобрести такую роскошь. Несколько учебных заведений в разных регионах страны даже отказались брать «Сиолл» для тестирования, потому что в случае поломки не смогут вернуть эти деньги. Только пять школ Югры недавно выразили реальное желание купить устройство. Заложили средства на него в бюджет. Но когда появятся деньги, совершенно неизвестно.

«Когда сложилась такая безрадостная ситуация, даже руки хотелось опустить, — признался ученый, — однако эта история нашу команду очень многому научила. И дала новый толчок деятельности и развитию. Мы поняли, что устройство должно быть не только функциональным и удобным в использовании, но и конкурентоспособным по цене, поэтому поставили себе задачу максимально его удешевить, а также добавить ряд новых функций, например возможность подключения к компьютеру. Условно мы называем эту версию «Рабочая тетрадь для слепых и слабовидящих». Надеемся, что к началу нового учебного года мы уже получим промышленный образец и пройдем процедуру сертификации. А вот в процессе внедрения мы рассчитываем на помощь государственных структур. Мы готовы проводить демонстрацию работы устройства, наглядно показывать его эффективность».

Фабрика мысли

Айдар Фахрутдинов два года назад окончил Тюменский госуниверситет по специальности «Компьютерная безопасность». Но полученного универсального образования хватило, чтобы реализовать себя в разных отраслях.

Айдар работает начальником отдела по защите информации компании «Сибгеопроект». Кроме того, трудится инженером международного компетентностного центра инклюзивного образования ТюмГУ. Он помогает педагогам и студентам осваивать тифлооборудование и заодно учится в аспирантуре и пишет диссертацию по педагогике о развивающем потенциале технических средств обучения. Кроме того, Фахрутдинов — генеральный директор компании «Сибирские инновации», которая является малым предприятием, созданным при университете, и резидентом бизнес-инкубатора Тюменского технопарка. Работу над «Сиоллом» Айдар называет своим хобби, хотя это любимое дело занимает половину его жизни.

То, что из неприметного школьника и студента родилась личность, о которой много говорят, сам Айдар считает просто удачей. Он к этому не стремился и говорит: «Хотел созидать и принести пользу обществу. Мы с Сергеем принципиально не делали то, что можно «впарить». Мы ставили цель сделать качественный продукт».

В марте Айдар вошел в состав общественного совета проекта «Фабрика мысли». Планируется, что его деятельность будет направлена на популяризацию науки среди молодежи. Уже опытные тюменские ученые станут помогать младшим коллегам развивать свои проекты, находить точки взаимодействия с крупными компаниями, властью. «Молодым исследователям и разработчикам обязательно надо разъяснить, чтобы они не изобретали велосипед, — убежден Айдар. — Надо делать то, что востребовано в плане коммерциализации, то есть подкреплено продажей. Тогда будет результат».

— Возможно, благодаря моей деятельности в совете удастся ближе познакомить заинтересованных людей с нашим устройством «Сиолл», — рассуждает Айдар. — Думается, что дорогостоящий социальный проект можно продвигать только за счет государственной поддержки. Если получится, то на своем примере смогу показать, что проект «Фабрика мысли» работает.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ «СИОЛЛ»

Состоит из двух модулей: «Ученик» и «Учитель». Оба модуля имеют схожую технологическую схему: главной составной частью устройства является процессорная плата, которая включает в себя радиопередатчик (для взаимодействия модулей), модуль Wi-Fi и разъём Ethernet (для доступа к сети интернет), разъём для карты памяти формата SD. Текст отображается при помощи электронных ячеек Брайля, ввод текста происходит при помощи электронного грифеля и контактной платы; управление функциями устройства осуществляется с помощью плёночной клавиатуры. Среди преимуществ — возможность наработки практического навыка письма и чтения на шрифте Брайля, а также обширный функционал, дающий возможность взаимодействия учителя (тифлопедагога) с незрячим учеником.