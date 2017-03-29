19 апреля завершился первый инспекционный аудит 2017 года из цикла сертификации деятельности АО «Транснефть– Сибирь» на соответствие международным стандартам. Инспекционная проверка проходила в рамках договора, заключённого между АО «Транснефть–Сибирь» и компанией по сертификации систем управления, которая представляет в России международный холдинг сертификации DQS.

Анализу были подвергнуты три направления деятельности предприятия: энергетический менеджмент, экологический менедж­мент и система управления охраной труда. Наш корреспондент встретился с ведущим аудитором органов сертификации DQS Натальей Фроловой и попросил поделиться мнением о прошедшем аудите.

— Наталья Николаевна, в чем заключается ценность международного сертификата, ради получения которого российские компании добровольно подвергаются жесткому внешнему аудиту?

— Методы повышения эффективности работы предприятия вовсе не обязательно требуют миллиард­ных инвестиций и революционных технологий. Международные стандарты в системе управления на практике доказали свою эффективность. К примеру, применение методов управления энергозатратами, которые соответствуют стандарту ISO 50001, позволяют добиться экономии до 7% потребляемой энергии даже без глубокой модернизации производства. Разработанный международный стандарт энергоменеджмента — это комплекс мероприятий, направленных на адаптацию предприятия к специфике работы в условиях энергетического рынка, позволяющий перестроить систему планирования и управления затратами на энергоресурсы с целью минимизации или полного исключения необоснованных затрат на потребляемую энергию.

Стандарт экологического менеджмента ISO 14001 только на первый взгляд требует дополнительных неокупаемых затрат. На самом деле предотвращение рисков экологического ущерба, строгое соблюдение национального и международного законодательства в области охраны окружающей среды, повышение культуры труда сотрудников обеспечивают предприятию существенные конкурентные преимущества.

И, наконец, стандарт OHSAS 18001 в области охраны труда, на мой взгляд, вообще не требует дополнительной рекламы, поскольку забота о жизни и здоровье своих сотрудников — это не просто требование законодательства, это репутация, которую ни за какие деньги не купишь.

— Как проводится аудит?

— Невозможно на таком крупном предприятии, как «Транснефть — Сибирь» провести сплошную проверку во всех подразделениях. Поэтому мы применяем выборочный метод, в рамках которого можем проверить деятельность любого подразделения или объекта. В 2017 году выбор пал на Тобольское управление магистральных нефтепроводов и его структурное подразделение — линейную производственно-диспетчерскую станцию «Уват». Цель проведения аудита — анализ произошедших изменений по избранным направлениям, сравнение результатов с предыдущими периодами, чтобы определить динамику в системах управления. Важно понимать, что международный стандарт — это не просто планка, которую один раз можно достигнуть, после этого сертификат с ино­странными печатями повесить на видное место и расслабиться. Международный стандарт — это процесс постоянного улучшения системы. Чтобы подтверждать выполнение требований по сертификации, необходимо постоянно отрабатывать рекомендации предыдущих аудитов. Наши специалисты делают выводы на основе конкретных фактов и доказательств. Мы работаем с документацией по системам менеджмента, в обязательном порядке посещаем структурные подразделения, проверяем факты методом наблюдения за практикой деятельности на месте, проводим интервью с персоналом.

— Какие выводы вы сделали по итогам прошедшего аудита?

— С момента проведения предыдущего аудита в АО «Транснефть–Сибирь» не зарегистрировано ни одного случая производственного травматизма в Тобольском УМН, профессиональных заболеваний и аварий на технических объектах предприятия. Это объективные показатели, которые сами по себе свидетельствуют о высоком уровне безопасности на предприятии. За этот период не произошло ни одного инцидента с экологическим ущербом. Для предприятия, которое занимается транспортировкой нефти при протяженности магистралей свыше 10 тысяч километров, — это также блестящий показатель.

Что следует отметить особо, в 2016 году в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет повышения КПД насосного оборудования, электродвигателей, оптимизации расходов электроэнергии на собственные нужды была достигнута существенная экономия энергетических ресурсов, что также способствовало снижению количества выбросов в атмосферу. За счет применения автоматизированных систем управления технологическими процессами прослеживается тенденция исключения работы оборудования в холостых и низкопродуктивных режимах.

Среди нестандартных мероприятий следует отметить запланированные на этот год научные исследования. Одно из них связано с экологическим мониторингом воспроизводства биоресурсов акватории реки Таз и влиянии подводного перехода магистрального нефтепровода Заполярье — Пурпе на естественные биологические процессы в этой реке. Второе посвящено изучению путей миграции северных оленей в тех районах, где нефтепровод пересекает тундру в надземном исполнении. Если в результате этих исследований будут выявлены негативные процессы, будет поставлена задача поиска решения этих проблем.

Лично мне очень понравился красочный буклет с фотографиями и описанием редких растений, занесенных в Красные книги субъектов РФ, произрастающих на территориях, где расположены объекты АО «Транснефть–Сибирь». Такие буклеты выдаются не только сотрудникам предприятия, но и представителям подрядных организаций, которые временно заходят на территорию для выполнения определенных работ. Это не только повышает культуру производства, но и дает реальный шанс редким растениям сохраниться для будущих поколений.

— Какова ваша оценка деятельности АО «Транснефть–Сибирь» по избранным направлениям?

— Хочу поблагодарить руководителей АО «Транснефть–Сибирь» и всех, кто занимался организацией аудита. От момента встречи и до завершения весь процесс проходил на высоком организационном уровне. Мы получили оперативный доступ ко всем интересующим нас документам, провели интервью с персоналом, получили возможность посетить все объекты, которые были запланированы для проведения аудита. Наши рекомендации по совершенствованию систем управления будут подготовлены и направлены в адрес АО «Транснефть–Сибирь». По итогам работы можно отметить, что процессы и операции, значимые для охраны труда, экологической безопасности и энергоэффективности, соответствуют требованиям международных стандартов.