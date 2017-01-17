Команда военной комендатуры Тюмени готовится к участию в III «Армейских международных играх — 2017».

Специалисты военной полиции впервые будут соревноваться в этом престижном конкурсе. Дело в том, что к существующим двадцати трем военно-прикладным дисциплинам «Армейских игр» в этом году добавили пять новых, и среди них — конкурс для сотрудников военной полиции «Страж порядка».

Тюменская команда военной комендатуры из четырех человек уже проходит отборочные испытания по дисциплине «Страж порядка» в Екатеринбурге. Соревнования включают в себя гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Наиболее сложным этапом конкурса станет командная гонка, где военнослужащие покажут свою выносливость и физическую силу на 12-километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными тем, что на трассах «Гонки героев».

Если тюменская команда достойно преодолеет отборочный этап, то она войдет в сборную России военной полиции, которая сможет участвовать в «Армейских играх» летом этого года. В отборочных состязаниях участвуют также команды ТВВИКУ по дисциплинам «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула».

Открытие III «Армейских международных игр — 2017» пройдет 29 июля на полигоне Алабино (Московская область). В ходе игр состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых.

Конкурсы АрМИ-2017 будут организованы на территории пяти государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. В России в рамках Армейских игр пройдут конкурсы «Танковый биатлон», «Страж порядка», «Морской десант», «Глубина», «Ключи от неба», «Отличники войсковой разведки», «Открытая вода», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Эльбрусское кольцо», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Полевая кухня», «Огненное ралли», «Дорожный патруль».

На территории КНР пройдут 6 конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Десантный взвод», «Чистое небо», «Мастер-оружейник».

На территории Республики Казахстан будут организованы конкурсы «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж» и «Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов», в Белоруссии — «Воин содружества», а в Азербайджане – «Кубок моря».

справка «ТИ»

Военная полиция Вооружённых сил РФ — правоохранительная структура Вооруженных сил РФ, созданная для обеспечения в ВС России воинской дисциплины.

«На сегодняшний день подразделения военной полиции созданы в каждом гарнизоне и во всех воинских частях. Проделанная в прошлом году работа позволила снизить общее количество преступлений на 5,1%, в том числе связанных с неуставными взаимоотношениями — на 37,6%, с рукоприкладством – на 16%. Аварийность на воинском транспорте по вине военных водителей уменьшилась на 19%. Количество находящихся в федеральном розыске военнослужащих сократилось почти на 12%», — на днях сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на очередном заседании Коллегии Министерства обороны.

По его словам, военная полиция решает и другие задачи. «Так, в Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили: охрану российских врачей на 92 выездных приёмах мирных граждан; проведение 350 гуманитарных акций; сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами; охрану и пропускной режим на российских базах в Хмеймиме, Тартусе, а также выполнение других боевых, специальных и гуманитарных задач», — перечислил Сергей Шойгу.