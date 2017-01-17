На вопросы садоводов отвечает председатель Тюменского регионального отделения Союза садоводов России, кандидат экономических наук Алексей Сергеевич Кучеров.

Если председатель бездействует

— Наш сосед напротив перенес свой забор в сторону улицы так, что дорога значительно сузилась. Теперь, когда мимо нашего участка едут большегрузные машины, они зачастую задевают наш забор и наносят ему повреждения. Сосед на эти темы с нами разговаривать отказывается. Когда же мы обратились к председателю, он тоже отказался вмешаться, заявив, что у него в должностной инструкции записано, что он только лишь должен обеспечивать наше СНТ водой и электричеством. Я думаю, он просто боится связываться с нашим соседом, но что же делать нам в таком случае? Неужели только в суд идти? И неужели у председателя на самом деле могут быть такие узкие полномочия?

Марина Сергеевна, Тюмень.

— Вам необходимо письменно, а не устно, обратиться к председателю с просьбой разобраться в ситуации. Причем ваше заявление обязательно должны зарегистрировать. Никакой должностной инструкции у председателя не может быть априори, такой документ не предусмотрен в Законе N 66-ФЗ, а вот стандартные полномочия и обязанности председателя СНТ там изложены в ст. 23. В данном случае, получив ваше заявление, председатель обязан вынести его на рассмотрение на ближайшем заседании правления и дать поручение комиссии по конфликтам (а если таковой не имеется, то правлению), провести проверку на месте, действительно ли ваш сосед расположил свой забор за границами своего дачного участка на землях общей долевой собственности.

Председатель, если у него нет в распоряжении межевого плана данного участка, имеет право запросить его у садовода для сверки. После проверки на ближайшем заседании правления путем голосования утверждается акт, где указываются выявленные нарушения, если таковые были обнаружены, либо отражается факт невозможности попасть на территорию участка из-за постоянного отсутствия или нежелания обладателя пустить проверяющих на свой участок для проведения замеров.

Выносится предписание (с обязательным уведомлением заявителя) устранить имеющиеся нарушения в конкретный срок. Если предписание не выполняется, правление вправе на основании решения общего собрания наложить на нарушителя штраф за неправомерное использование общей долевой собственности. И уже потом, если нарушитель своим упорством вынуждает «выносить сор из избы», вы можете обратиться в суд. Это может сделать также и ваше садовое общество с целью взыскать с нарушителя арендную плату за весь период незаконного пользования землей, находящейся в общей долевой собственности.

Есть и другой путь. Если ваш председатель бездействует, вы сами имеете право обратиться с заявлением в департамент недропользования проверить факт превышения полномочий вашим соседом. Специалисты департамента на месте разберутся в ситуации и, если есть нарушения, наложат штраф на вашего соседа. Кстати, их как представителей власти он не имеет права не пустить на свой участок. На основании решения департамента о наложении штрафа за имеющее место нарушение законодательства вы можете обратиться в суд с целью понудить вашего соседа привести границы его земельного участка в соответствие с межевым планом, а также привлечь его к ответственности за создание ситуации, которая привела к повреждению вашего личного имущества, и взыскать с него сумму затрат на восстановление забора, моральный вред и судебные издержки.

К ответственности в данном случае можно привлечь и вашего председателя за введение вас в заблуждение относительно своих полномочий. Вы можете обратиться с заявлением в прокуратуру или суд.

Специально для решения подобных индивидуальных вопросов каждый первый четверг месяца с 16 часов организован личный приём садоводов по адресу: город Тюмень, улица Сакко, дом 30, кабинет 512. Необходимо предварительно записаться по телефону (3452)69-01-79 (добавочный 1514). Когда пойдете на прием, не забудьте взять с собой членскую книжку садовода, в которой обязательно должна быть запись о приеме в члены СНТ с указанием даты общего собрания и номера протокола.

Адрес консультационной приёмной регионального отделения Союза садоводов России: улица Республики, дом 13, кабинет 14, телефон (3452) 290-111. Прием по личным вопросам каждую последнюю пятницу месяца с 17-00.