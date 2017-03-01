Как и ожидалось: в канун очередного дня рождения вождя пролетариата вновь поднимается вопрос о его захоронении и о судьбе мавзолея. 20 апреля депутаты от ЛДПР и «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект о юридическом механизме захоронения останков Владимира Ленина. Одним из авторов законопроекта стал Владимир Сысоев, представляющий интересы нашей области в нижней палате российского парламента. Единороссы же вскоре отозвали свои подписи.

Можно было не сомневаться, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов не преминет высказаться на больную для него тему. По его мнению, законопроект о предании тела вождя земле является ни много ни мало — «крупнейшей провокацией против российской государственности». Зюганов заявил: соответствующий документ должен быть рассмотрен на Совете безопасности РФ, который обязан дать КПРФ официальный ответ.

Согласно данным ВЦИОМ, около 60 процентов россиян считают, что останки Ленина всё-таки пора предать земле. При этом 36 процентов респондентов выступили за «скорейшее захоронение тела», остальные корректно предложили подождать, «пока уйдёт поколение, которому дорога память о вожде». По мнению сотрудников ВЦИОМ, в обществе отчётливо наблюдается десакрализация образа Ленина. Об этом говорит и тот факт, что значительная часть граждан воспринимает мавзолей лишь как туристический объект…

Если в Москве мавзолей с телом Ленина по существу стал туристическим объектом, то и в Тюмени Владимир Ильич может с успехом выполнять те же функции. Ещё в июле 2014 года автор этих строк предложил установить в здании Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени, в помещении, где он «лежал на сохранении» в годы войны, саркофаг. Вернее, копию саркофага с восковой фигурой тела Ленина.

Сейчас в том тесном помещении, площадью около тридцати квадратных метров, находится музей, в котором ютятся экспонаты, связанные и с Лениным, и с легендарным разведчиком Николаем Кузнецовым, и с историей университета.

К слову, помимо вождя там могли быть размещены восковые фигуры академиков Збарского и Бурденко, политических деятелей Сталина, Дзержинского, Крупской, Марии Ульяновой…

Можно не сомневаться — поток туристов, особенно из Китая, где сегодня очень популярно такое направление, как «красный туризм», будет обеспечен!

Известный тюменский краевед Александр Петрушин двумя руками за это предложение, он вообще выступает за передачу всего здания университета под экспозиции, связанные с пребыванием здесь тела вождя революции. Не должен быть забыт и разведчик Кузнецов…

А теперь, что называется, последние новости… 13 апреля на Первом канале в Останкино проходила запись передачи «Пусть говорят» с ведущим Андреем Малаховым. Тема? Конечно же, Ленин и мавзолей. Пригласили и меня как автора идеи возвращения вождя в Тюмень, уже в ином качестве. Раскатав губу — полетел в столицу. Надо сказать, встретили достойно: бесплатное такси, номер в гостинице, питание. На съёмках посадили на место, где сидят эксперты.

По левую руку от меня — директор Дома-музея в Ульяновске, по правую… По правую — сам Владимир Ленин! Им оказался тёзка и однофамилец вождя — молодой человек, лет двадцати. Невдалеке расположились знакомые мне лица: Павел Гусев, редактор «Московского комсомольца» и известный диктор советского телевидения Анна Шатилова.

После того, как в студию явились Владимир Жириновский, Николай Харитонов, Виталий Милонов — депутаты Государственной Думы, накал страстей стал нарастать стремительно. Впрочем, вряд ли мне стоит объяснять нашим телезрителям, что обычно происходит на этой передаче. Да ещё если в ней участвуют такие неординарные — читай, одиозные — личности…

Почувствовав, что время записи неуклонно подходит к концу, я поднял руку, обращая на себя внимание эмоционального ведущего: мол, дай и мне слово! Он успокаивающе кивнул мне головой… и ровно через минуту поблагодарил всех, сообщив, что время передачи истекло!

«Андрей, какого рожна меня приглашали на передачу, если даже не дали слова? — довольно сердито спросил я, — мне что же, делать больше нечего, как летать из Тюмени в Москву и обратно?!» В ответ услышал: «Извините, не успели»…

Поговорили…