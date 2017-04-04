В Новом Уренгое под открытым небом начала работу экспозиция «Арт-мусор», посвящённая Году экологии. Авторами экспонатов являются работники компании «Газпром добыча Ямбург».

Работы созданы в свободное от работы время из производственных отходов — металла, проволоки, стекла и других материалов. Экспонаты выполнены в ходе конкурса «Арт-мусор», который был организован в «Газпром добыча Ямбург» в феврале 2017 года.

По итогам конкурса первое место занял Евгений Климин, слесарь по ремонту технологических установок УКПГ-7 Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения, за скульптуру из металла «Орел».

Второе место присуждено авторскому коллективу цеха нефтепродуктов и ингибиторов Заполярного месторождения: Владимиру Володину, Андрею Мельченко, Вячеславу Юдину, Нурсултану Женалину, Андрею Мочалову, Сергею Головне и Сергею Мещерякову. Их миньоны покорили всех массовым оптимизмом.

— Собрал творческих ребят, спрашиваю: какие есть предложения? — рассказал о рождении идеи инженер-механик цеха Андрей Мельченко. — Сначала думали оленя или пожарную машину сделать… Но хотелось чего-то повеселей. И вот появилась идея — создать миньонов по профессиям.

Бронзу конкурса взяли сразу две работы, чьи авторы трудятся в газопромысловом управлении Ямбургского месторождения: веселая экспозиция «Мишки на севере», созданная Эдуардом Гизулиным, Владимиром Гратило, Ильнуром Давлетовым, Надеждой Ежковой, и строгий «Страж Заполярья» Егора Сарайкина.

В «экологическом» багаже «Газпром добыча Ямбург» — уникальные технологии, защищенные патентами. С их помощью компания снижает выбросы метана в атмосферу, рекультивирует почву, уменьшает количество промышленных отходов.

Справка «ТИ»

Впервые конкурс «Искусство из мусора и отходов» прошёл в ООО «Газпром добыча Ямбург» в 2015 году. Он был организован в рамках Года экологической культуры, объявленного в «Газпроме». Работы участников конкурса были представлены в Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств на выставке «Мусор-Арт».