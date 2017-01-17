Нынешней весной активисты и волонтеры экологического движения «Зеленый хоровод» проведут четыре лесных субботника: 29 и 30 апреля, а также 6 и 7 мая. Тюменцы, желающие приобщиться к доброму делу, могут пометить в своем еженедельнике эти даты зеленым цветом и внести свой вклад в освобождение лесов от мусора.

Генеральную уборку в пригородных лесах весной и осенью общественники проводят уже пять лет. За это время они выработали свою философию отношения к этому важному делу.

— На наших субботниках не бывает заказных автобусов, полевой кухни и музыки на весь лес. Мы приезжаем на место уборки на своём транспорте, 3 часа собираем мусор и сортируем отходы (пластик и стекло сдаём в переработку), а после накрываем народный стол на чистой поляне и обмениваемся впечатлениями, — рассказывает Юлия Кондинкина, организатор и руководитель экологического движения «Зеленый хоровод».

Возможно, у кого-то появится вопрос: почему экологи убирают лес, ведь и в городе нужны руки — вон сколько мусора после снега!

— Потому что в лесу нет дворников! В городе каждый участок-закоулок распределён и закреплен за кем-то, а лес общий. И вроде как лес — это достояние России, но многие забыли об этом, — отвечают экологи.

Итак, если вы решили выкроить время на лесной субботник, то 29 апреля в 10-00 вас ждут на большой парковке напротив ТЦ «Рентал». Пешеходов организаторы рассаживают в свои авто. С собой надо обязательно взять резиновые сапоги, теплые носки, резиновые перчатки (тканевые выдают), спрей от клещей, а также термосы с чаем, плюшки-печенюшки.