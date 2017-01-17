22 апреля — Международный день Земли. История этого праздника началась в XIX веке: американец Джулиос Стерлинг Мортон, фермер и биолог, посмотрев вокруг и оценив весьма унылый пейзаж родного штата Небраска, призвал соседей по мере сил озеленить прерию. Для того, кто посадит больше деревьев, Джулиос приготовил приз.

Позже сенатор штата Висконсин Гайлорд Нельсон выступил с инициативой отмечать «День дерева» на государственном уровне: его датой выбрали день рождения мистера Мортона. В этот день американцы старались украсить окружающую панораму зелёными насаждениями. С 1970 года в США уже стал регулярно праздноваться День Земли: граждане теперь не только сажали деревья, но и очищали парки и водоёмы от мусора. А в 2009 году Международный день Земли учредила Генеральная Ассамблея ООН. Минутный звон Колокола Мира (он звучит не только в США, но и в России, Японии, Германии, Турции, Аргентине, на Филиппинах, в Узбекистане) призывает беречь нашу планету, напоминает о том, что каждый несёт ответственность за бесхозяйственное расточительство природных ресурсов. Как вы бережёте Землю? Как украшаете? Отвечают наши читатели.

Надежда Литвинова

маркетолог:

— Мы очень осторожно относимся к природе у себя на даче. Если сжигаем сухую прошлогоднюю траву — то только в огромной железной бочке — огонь никуда не распространяется. Обязательно уничтожаем насекомых-вредителей и их личинки, чтобы они не портили растения. Стараемся по возможности избегать химических удобрений.

Александр Кулигин

военнослужащий в отставке:

— Я очень люблю свой дачный участок, меня радует каждый помидорчик, каждое яблочко, каждая ягодка. Но я не только пользуюсь дарами земли, потребляю плоды урожая, я всегда хочу сделать что-то «не для еды», а для души. Мы с женой посадили кедры и рябинку, зимой соорудили кормушки, приезжаем потчевать птиц. Есть у нас лакомство и для белочек — кедровые орешки. Две белки регулярно приходят в гости, как-то наведывался заяц. Однажды нашу морковку съели кроты, но мы не расстроились.

Ростислав Звонченко

автослесарь:

— Моя жена — страстная садовница и огородница, но все её попытки приохотить меня к этому благородному труду энтузиазма у меня не встречают. Я не лентяй, просто дача — не самое моё любимое «место работы». Я, конечно, таскаю вёдра с водой для полива, рою грядки, а вот сажать не умею. То цветы у меня не взойдут, то семена перепутаю. А вот заботиться об экологии, о чистоте земли нужно! Не использовать землю лишь для собственной кормёжки, не засорять реки и не захламлять леса.

Миша Полетаев

второклассник:

— У меня дома есть обязанность — я собираю пластиковый мусор и отношу в особый контейнер. Папа сказал, что бутылки из-под «пепси» и коробки из-под торта пойдут на переработку, и из них сделают новые полезные товары. Мне хочется, чтобы нигде не валялся мусор, окружающая среда была чистая и красивая.

Елизавета Васюк

педагог:

— У меня есть замечательные соседки — бабульки-пенсионерки. Они устроили такую роскошную клумбу на газоне перед нашей многоэтажкой. Цветы цветут такие, что и за границей не увидишь, красота неописуемая. Выхожу из подъезда, смотрю — уже потихоньку почва подготовлена для будущей флоры. Как я благодарна моим милым соседушкам! Вот кто по-настоящему любит землю, без всяких пышных фраз и призывов.

Юрий Кузиков

системный администратор:

— Мой приятель в прошлом году собрал на даче старую траву и вывез её в лес. Возвращается, а его уже поджидают стражи правопорядка. Заподозрили, что он устроил в лесу свалку. Пришлось ему оправдываться, объяснять, что невиновен. Я считаю, это хорошо, что блюстители закона так реагируют. Одна из главных наших экологических проблем — безобразные свалки. Надеюсь, рано или поздно с ними справятся.

Юрий Юдин

живописец, заслуженный художник РФ:

— В детстве я с бабушкой сажал цветы в палисаднике. Потом с одноклассниками — яблони возле школы. Во взрослом возрасте — тополя рядом с домом. Так что «растительности» посадил много… Помню, когда был мальчишкой, самым любимым развлечением для меня и моих друзей было кататься на плоту по болоту. А это болото, точнее котлован с водой, между прочим, довольно чистой, находилось перед школьными окнами. Сейчас на его месте тенистый сквер. Но по большому счёту деревьев, скверов, садиков и парков в Тюмени далеко не так много, как хотелось бы. Вот в чём задача…

Альберт Фахрутдинов

эколог, председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области:

— Согласно докладу Министерства природных ресурсов и экологии РФ по состоянию на январь 2015 года состав почвы в Тюмени признан неудовлетворительным. Почва засорена строительным мусором, битым кирпичом, остатками фундамента старых домов, инженерными сетями. Как такового природного грунта в областной столице почти не осталось, и Роспотребнадзор отнёс наш город к территории риска. На месте газонов строятся спортивные площадки и автомобильные парковки, количество парков в пять раз меньше нормы и в десять раз меньше положенного по Генеральному плану — всё это сказывается на природном грунте. Что можно сделать? Провести рекультивацию полигонов твёрдых бытовых отходов — на Московском и на Велижанском трактах. Далее — в соответствии с действующим законодательством ликвидировать свалки. В Тюменском районе 24 «легальных» свалки, власти о них знают. Мусор должен складироваться только на полигонах и на мусоросортировочных станциях, которые должны быть построены в 2018 году.

Инна Лосева

депутат Тюменской областной Думы, председатель комитета по экономической политике и природопользованию, член фракции «Единая Россия»:

— Наша планета Земля — это наш дом. Пусть фраза и звучит несколько возвышенно, но это правда. И как хозяева своего дома мы все заинтересованы в том, чтобы в нём было чисто, уютно, красиво. И чтобы этого достичь, мы должны не только сами заботиться о «чистоте планеты», но и прививать нашим детям любовь к природе, формировать у них активную гражданскую позицию к проблемам загрязнения и охраны окружающей среды. Ведь природа не только безумно интересна, она, к сожалению, ещё и невероятно хрупка. И её разнообразие, красота и полноценность зависят от нас с вами. Не случайно 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. Уже шесть лет подряд наш комитет совместно с департаментом образования Тюменской области регулярно проводит конкурс детского рисунка, посвящённый экологическим проблемам. Из года в год география участников конкурса расширяется. В этом году в нём принимают участие более 28 тысяч ребятишек. Рисуя природу, дети не только выражают своё отношение к текущему состоянию окружающей среды. Многие из юных конкурсантов готовы принять и принимают активное участие в акциях по улучшению экологической обстановки. А это и посадка деревьев, и уборка мусора, и деятельность общественных организаций, и просветительские экологические программы. Только нашими общими усилиями мы можем сохранить окружающий мир.

Коллаж Игоря Кудинова.