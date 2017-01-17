Первая операция на сердце в Тюмени была сделана в 1960 году главным хирургом областного отдела здравоохранения заслуженным врачом РСФСР Павлом Ивановичем Сазоновым.

Из истории тюменской кардиохирургии

Далее такие операции имели широкое хождение в медицине. Так, стенокардию лечили перевязкой внутренних грудных артерий, сужение митрального клапана — его рассечением по диаметру.

В становлении в областной больнице большой кардиохирургии помогали сотрудники Новосибирского научно-исследовательского института патологии кровообращения, руководителем которого был профессор Евгений Николаевич Мешалкин. Бригады института в составе кардиохирурга, анестезиолога, кардиолога дважды работали у нас. Причем очень интенсивно: например, в первый приезд за неделю было прооперировано 15 пациентов. Наши врачи прошли четырехмесячную учебу в их институте.

С приходом в 1968 году в отделение торакальной хирургии выпускника Омского мединститута Анатолия Ивановича Клепалова кардиохирургия начала быстро прогрессировать: уже в первый год его заведования в отделении сделали 262 операции на сердце и сосудах.

Следующий этап развития кардиохирургии в областной больнице — широкое использование метода гипотермии, т. е. снижения температуры тела до 28-26 градусов в пищеводе. Дело в том, что сложные врожденные и приобретенные пороки сердца требовали так называемых открытых методик или «сухого сердца», т. е. остановки сердца и вскрытия его камер. Только после этого можно было корректировать порок.

При нормальной температуре тела сердце может «стоять» не более 3-5 минут, далее от недостатка кислорода безвозвратно гибнет головной мозг. Снижение температуры уменьшает интенсивность обменных процессов и продляет безопасный период остановки сердца до 15-30 минут — это время, в которое должен уложиться хирург, устраняя внутрисердечную патологию. Первая успешная операция под общей гипотермией в областной клинической больнице выполнена кардиохирургом Анатолием Клепаловым в декабре 1968 года. Оперировался больной с тяжелым пороком аорты.

Но есть большая группа пороков сердца, когда внутрисердечный этап операции не удавалось выполнить за 20-30 минут, требовалось искусственное кровообращение, которое обеспечивало бы кровью все органы человека при неработающем сердце пациента на длительный период.

Искусственное кровообращение является одним из величайших открытий медицины XX века, к которому приложили Ум и Руки русские ученые — врачи С.С. Брюхоненко и Н.Н. Теребинский, создав прообраз аппарата искусственного кровообращения (автожектор) и испытав его на животных.

Первая в мире успешная операция на сердце с искусственным кровообращением была сделана американским хирургом Джоном Гиббоном 6 мая 1953 года пациентке 18 лет с дефектом межпредсердной перегородки.

В областной клинической больнице первую операцию на сердце в условиях искусственного кровообращения выполнил кардиохирург Анатолий Клепалов 17 апреля 1975 года: у пациентки, девятилетней девочки из Исетского района, диагностировали два порока — дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток.

Тогда, в далеком-далеком 1975 году всё было новым и неизвестным. Интерес к операции был большой: на ней присутствовали главный врач больницы Владислав Васильевич Шевчук и главный хирург облздравотдела Рашид Валеевич Зиганшин.

Первая операция не стала исключением из поговорки «первый блин комом». После подключения больной к аппарату искусственного кровообращения и начала параллельного кровообращения произошла разгерметизация артериальной магистрали — мощной струей крови стало поливать всех участников операции. И инженер, который по долгу службы должен был устранить поломку, увидев впервые в жизни такое количество крови, испугался и убежал из операционной. Но хирург не растерялся: быстрые и смелые действия Анатолия Клепалова позволили перекрыть утечку крови, заполнить оксигенатор кровью и возобновить искусственное кровообращение. Операция закончилась успешно.

В этой первой операции участвовали кардиохирурги Анатолий Иванович Клепалов и Владимир Андреевич Борзов, анестезиологи Анатолий Кузьмич Заичко и Анатолий Фомич Рудаков, врач-перфузиолог Иван Григорьевич Еремин, операционная сестра Надежда Владимировна Цвилева.

В сентябре 1976 года с искусственным кровообращением начали оперировать приобретенные пороки серд- ца — протезирование клапанов. Накануне нового 1977 года главный врач Владислав Васильевич Шевчук наградил премией (30 рублей) всех участников операции. Это была первая премия в истории больницы.

Успешному развитию кардиохирургии способствовала хорошо организованная служба анестезиологии-реанимации. В нашей больнице она была образована как самостоятельное отделение со своими штатами и койками ещё в 1964 году. Инициатором организации был тогдашний главный врач облбольницы заслуженный врач РСФСР Александр Артемьевич Моисеенко. А министерский приказ по организации этой службы в стране вышел только через 5 лет.

Свое дальнейшее развитие кардиохирургия получила с вводом хирургического корпуса больницы в 1982 году. Отделение было расширено до 60 коек, получены современные аппараты искусственного кровообращения с одноразовыми оксигенаторами, детские респираторы, кардиомониторы. В отделении начала формироваться группа детских кардиохирургов: Виктор Бузолин, Юрий Ефанов, Кирилл Горбатиков. Возглавлял отделение Владимир Иванович Ярков — кардиохирург широкого диапазона с прекрасной хирургической техникой, что позволило расширить показания к операциям. Были налажены тесные связи со многими медицинскими центрами страны. Завязалось взаимовыгодное сотрудничество с кардиохирургами США. В 1992 году у нас в больнице работала большая группа американских врачей во главе с профессором Марком Полаком, а в 1994 году 8 врачей облбольницы проходили учебу в Калифорнийском университете Дэвис.

В областной клинической больнице первую операцию на сердце в условиях искусственного кровообращения выполнил кардиохирург Анатолий Клепалов 17 апреля 1975 года.

Сегодняшняя кардиохирургия областной клинической больницы имеет два отделения: детское, возглавляемое доктором медицинских наук Кириллом Викторовичем Горбатиковым, и взрослое, которым длительное время руководил кандидат медицинских наук Валерий Степанович Нелаев. Детские кардиохирурги оперируют все врожденные пороки сердца у пациентов всех возрастов, начиная с первых часов жизни. Взрослые кардиохирурги оказывают весь объём кардиохирургических вмешательств на коронарных сосудах, клапанах сердца, крупных сосудах. Большое развитие получила рентгенхирургия: баллонная ангиопластика, стентирование коронарных артерий, устранение дефектов перегородок сердца, открытого артериального протока окклюдерами. В хирургическую анестезиолого-реанимационную службу пришли молодые врачи, а это значит, что профессиональная связь поколений не нарушена.

Высококлассные специалисты, традиции, хорошая материально-техническая база позволяют не сомневаться в доброй перспективе Тюменской областной клинической больницы.

Анатолий Рудаков

анестезиолог-реаниматолог отдела контроля

и качества медицинской помощи областной клинической больницы № 1