Достаточно необычно, когда в одном матче назначаются сразу три пенальти. И все в одни ворота. А ещё все три «стандарта» реализует один и тот же игрок. Именно так было 23 апреля на тюменском «Геологе».

В этот день в рамках 33-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги ФК «Тюмень» принимал на своем поле воронежский «Факел». Этот клуб всерьез борется за выход в премьер-лигу. На момент встречи он находился на четвертом месте, дающем право сыграть стыковые матчи с одним из неудачников более элитного дивизиона.

Счет на 17-й минуте открыли гости. Александр Касьян принял навес партнера из глубины поля в штрафной и без труда протолкнул мяч между вышедшим из ворот голкипером и набежавшим из-за спины защитником. Минимальный перевес продержался почти час, а после этого воронежцам пришлось лишь слушать судейские свистки, раздававшиеся после нарушений в штрафной «Факела», и вынимать мячи, отправленные с «точки» в их ворота.

На 66-й минуте после столкновения с Ивансом Лукьяновсом Данил Кленкин оказался на газоне. Нарушение было не самым однозначным, игроки потеряли равновесие после жесткого столкновения корпус в корпус. Исполнять «стандарт» вышел капитан, лучший бомбардир и штатный пенальтист «Тюмени». Это все о Хасане Мамтове. Он точно пробил по центру ворот. На 72-й минуте прозвучал второй свисток после того, как снаряд попал в руку Ивану Соловьеву. Тюменец Никита Теленков в этот момент пытался сделать подачу в центр штрафной. Справедливости ради стоит сказать, что игра рукой была не умышленной. Просто игрок инстинктивно стал закрывать лицо. Не сработай рефлекс — и мяч угодил бы в грудь. На сей раз Мамтов пробил в левый угол, куда голкипер Александр Кобзев бросался в прошлый раз. Вратарь движение повторил, но вытащить мяч не сумел.

Ну, а на 81-й минуте снаряд был поставлен на «точку» в третий раз. И в этот раз пенальти был стопроцентным. После акцентированного толчка в спину Виталия Шахова на газон отправился Мамтов, пытавшийся выйти на ударную позицию. И снова левый угол. Итог — 3:1.

Теперь в активе «Тюмени» 47 очков, она вернулась на 8-ю строчку турнирной таблицы. А «Факел» (49) после поражения вылетел из зоны стыковых матчей, как и его бывший сосед — «СКА-Хабаровск» (51). Теперь в третью и четвертую строчки занимают московский «Спартак-2» (52) и красноярский «Енисей» (51). «Динамо-Москва» (75) после очередной победы продолжает спокойно доигрывать свой чемпионский сезон. Ну, а «Тосно» из Ленинградской области (65) двух очков, потерянных в этом туре во Владивостоке, не хватило, чтобы досрочно застолбить за собой второе место.

29 апреля «Тюмень» сыграет в Саратове с «Соколом». Этот клуб является аутсайдером турнира.