Харбин уже много лет называют самым российским городом Китая. Но в минувшие выходные таковым стал еще и Чунцин. Сборная России по скалолазанию при активной поддержке тюменских спортсменов устроила фурор на первом этапе Кубка мира 2017 года, прошедшем в этом городе.

На том же месте, но на новой стене

Уже несколько лет подряд Кубок мира у представителей дисциплины «скорость» сезон стартует в китайском Чунцине. Пусть география и не меняется, но каждый раз организаторы стараются удивить всех гостей. Нынешние соревнования, например, прошли в абсолютно новом спортивном комплексе под открытым небом.

— Место, где проводится старт, было построено всего за 4 месяца за 30 миллионов юаней, — рассказывает трехкратный обладатель Кубка мира из Тюмени Станислав Кокорин. — Здесь с нуля возведен огромный холм, на котором находится не только скалодром, но и парки для прогулок. Данный комплекс является одной из семи китайских площадок для подготовки скалолазов к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Станислав в Чунцине выступал уже в шестой раз. Здесь он побеждал дважды, и в 2017-м едва не сделал это в третий раз. На старт вышли 42 спортсмена. Квалификация отсекла 26 лишних, в число которых не попал наш земляк. Его время на 15-метровой вертикальной стене составило 6,24 секунды — пятый результат. С абсолютно идентичным временем в 1/8 финала он обошел китайского соперника. В четвертьфинале в оппоненты тюменцу достался чех Либор Хроза. Кокорин чуть ускорился, и хронометр в Чунцине во второй раз за день показал результат менее шести секунд — 5,97. Парой минут раньше того же достижения добился Даниил Болдырев из Украины.

Самых быстрых спортсменов дня свел полуфинальный забег, и в нем выиграл наш спортсмен. Украинец допустил ошибку в самом начале и уступил 0,5 секунды. Столь же ровной дорожкой к финалу, как и Кокорин, прошел его соотечественник Владислав Деулин. По сравнению с тюменцем, претендующим в нынешнем сезоне едва ли не на звание «ветерана» национальной сборной, представитель Свердловской области — почти дебютант. Это был его второй в карьере финал.

Российский забег за золотом получился зрелищным. Соперники всю дистанцию шли как син­хронисты — будто повторяя малейшее движение друг друга. Фактически все решилось на касании заветной кнопки, находящейся на вершине стены. Незримое для глаза преимущество в 0,05 секунды досталось Деулину (5,91 против 5,96). Этот спортсмен одержал первую победу в карьере на этапах Кубка мира. Ну, а у тюменца оказалась серебряная медаль. Бронза досталась Болдыреву.

Марию — с возвращением! Юлию — с рекордом!

В женских соревнованиях конкуренция оказалась чуть меньше. На старт вышли лишь 20 спортсменок, которые без труда оставили за бортом плей-офф четырех слабейших соперниц. Девушки хотя и выступили малым количеством, но вся элита до Чунцина добралась. Тут и действующая обладательница трофея из Тюмени Юлия Каплина, и ее основная конкурентка в прошлом году Анук Жобер из Франции, полячки Клаудиа Буцек, Анна Брозек и Эдита Ропек, заметно подросшая в спортивном плане россиянка Анна Цыганова и, конечно же, вернувшаяся после декретного отпуска двукратная обладательница Кубка мира Мария Красавина. Пожалуй, главной интригой этапа было именно возвращение тюменки. Всем хотелось узнать, в какой форме теперь находится одна из главных фавориток прошлых лет.

Выступление Красавиной можно назвать очень удачным. Она уверенно добралась до финала, от этапа к этапу прибавляя — 8,49; 8,21; 8,17; 8,02. Да и удача была на стороне тюменки. Как там поется в известной песне? Послед­ний шаг — он трудный самый? Не верьте. В трех забегах на выбывание кряду (!) соперницы тюменки неизменно спотыкались на предпоследнем зацепе. И неважно, по какой из дорожек бежала Красавина. На противоположной трассе в эту секунду зацеп как будто смазывали маслом, открывая дорогу нашей землячке в следующий этап. На него наступали Буцек, Жобер и Цыганова.

В финал пробилась и другая наша тюменка — Юлия Каплина, подтвердив статус сильнейшей скоростницы планеты 2016 года. В квалификации и 1/8 финала, где ее противницей стала не самая известная китаянка, Каплина размялась, показав времена в районе 8 секунд, а уже потом взялась за дело. В результате в полуфинале тюменка обновила мировой рекорд — 7,46 секунды! Прежде самым быстрым временем на официальных стартах были секунды Цыгановой (7,52) на чемпионате мира 2016 года в Париже. Правда, его Международная федерация скалолазания официально не признала. Прежний же подтвержденный рекорд принадлежал Каплиной (7,53). Он продержался с июля 2015 года.

Финальный забег вновь получился очень быстрым. До середины эталона нельзя было отдать предпочтение ни одной из тюменок. Однако после этого рубежа Каплина начала уходить вперед. В итоге она стала чемпионкой (7,54). Ну, а Мария Красавина впервые после возвращения выбежала из 8 секунд (7,87). Бронза у украинки Аллы Маренич.

Уже в ближайшие выходные состоится второй этап. Спортсменам не придется покидать Китай. Старт примет город Нанкин 29-30 апреля.