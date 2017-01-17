Депутат Тюменской городской Думы и посол ГТО Наталья Проскурякова обратилась к директору городского департамента здравоохранения с просьбой оптимизировать в поликлиниках процедуру выдачи медицинского допуска тем, кто занят в каких-либо спортивных мероприятиях.

На заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской Думы, что состоялось 19 апреля, Наталья Проскурякова аргументировала свою просьбу:

— Сегодня все, кто занимается в спортивных секциях либо принимает участие в массовых спортивных мероприятиях («Кросс нации», «Лыжня России») и собирается сдавать нормы ГТО, обязаны иметь медицинский допуск — это требование федеральных нормативно-правовых актов. Учитывая постоянный рост приверженцев здорового образа жизни, а также проблемы, связанные с непониманием большинства медиков, что же от них требуется, я предлагаю открыть в поликлиниках специальный кабинет со спортивным врачом. Кроме прочего, это сократит время получения медицинского допуска.

Но новый директор городского департамента здравоохранения Игорь Крючков (он докладывал депутатам информацию о реализации программы «Развитие здравоохранения в городе Тюмени на 2015-2019 годы») не увидел проблемы:

— Чтобы получить медицинский допуск, врач спортивной медицины не нужен. Многие горожане проходят диспансеризацию или профосмотр, результаты которых действительны в течение года. Поэтому для получения справки не надо тратить времени и сдавать анализы. То же касается школьников: они проходят профосмотры в учебных заведениях. Так что с получением справок нет проблем. Есть некоторые вопросы, мы их доработаем.

Депутат Альбина Селезнева поделилась своим опытом: оказывается, и для некоторых видов творчества тоже нужны медицинские справки, но ее подопечные не сталкиваются с проблемами при получении.

С другой темой к новому руководителю городского департамента здравоохранения обратился депутат Ришад Зиганшин:

— Ко мне неоднократно обращаются пенсионеры и ветераны Казарово с жалобой на невозможность попасть в поликлинику № 8, она далеко от их дома. В то же время в этом районе есть место, где можно было открыть филиал этой поликлиники. Я не первый год говорю об этой проблеме. Можно ли предпринять такой шаг?

Игорь Крючков признался, что не готов ответить на вопрос депутата. Зиганшин попросил подготовить ответ к заседанию Думы, где он намерен вновь обсудить эту тему.

Информацию о развитии здравоохранения депутаты приняли к сведению. Но депутат Валерий Роженцев попросил докладчика готовить не оптимистические доклады о том, как все хорошо в отрасли, а обозначать перед депутатами проблемы, тем более что сфера здравоохранения не лишена их.