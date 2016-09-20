Изменения в «Положение о поощрениях муниципального образования городской округ город Тюмень» избавят процедуру рассмотрения кандидатов от лишних бюрократических проволочек и формальности, добавят качества.

На апрельском заседании постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению Тюменской городской Думы депутат и председатель комиссии по поощрениям Альбина Селезнева предложила внести в этот документ две поправки.

Одна из них связана с датой рассмотрения документов, которые подаются в комиссию на обсуждение той или иной кандидатуры: вместо фразы «трех календарных дней» Альбина Михайловна предлагает записать «трех рабочих дней». Аргумент прост:

— Иногда документы подаются в пятницу. И тогда на ознакомление с ними у членов комиссии остается от силы один день. Поэтому я предлагаю ориентироваться на рабочие дни.

Смысл второй поправки — в уменьшении кворума депутатов, необходимого для принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени»: не три четверти депутатов, а две четверти от численности депутатов.

— Две четверти от списочного состава депутатов — вполне достаточно. Именно таким кворумом мы принимаем изменения в Устав города, — прокомментировала свою инициативу Селезнева.

Депутаты согласились с предложениями коллеги.