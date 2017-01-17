«После таких встреч хочется по-новому дышать и жить!» — призналась на закрытии областного конкурса «Педагог года — 2017» член жюри Ирина Димова, первый заместитель главного редактора «Учительской газеты», член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ.

Думаю, таким же настроением заразились и многие участники прошедшего педагогического марафона. Четыре конкурсных дня превратились для них в один большой урок, на котором они не только выступали в своей привычной роли учителя, воспитателя, психолога или мастера, но и сдавали свой экзамен на профессиональное мастерство, становились учениками, осваивая новые идеи и методики своих коллег… И даже получили «диагноз» — педагогически зависимый человек. К счастью, лечиться от такой болезни не рекомендуется, напротив, именно эта «инфекция» приводит к профессиональному успеху.

В этом году в муниципальном этапе конкурса «Педагог года — 2017» приняло участие более 200 педагогов! На областной этап вышел 61 участник, самая многочисленная номинация состояла из учителей — 24 человека. Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО) Ольга Ройтблат отметила прямую зависимость:

— Когда учителя стремятся к саморазвитию, с них берут пример и ученики: в этом году в школьных олимпиадах приняли участие 84 тысячи школьников!

Поэтому перед жюри стояла непростая задача: выбрать лучших из лучших. Как признались члены жюри, делать это с каждым годом становится сложнее.

— В первые годы проведения конкурса сельские учителя по уровню профессионализма отличались от городских педагогов. И мы даже думали: а не разделить ли конкурс для сельских и городских учителей, — рассказывает Артур Заруба, учитель музыки Ломоносовской школы г. Москвы, композитор, кандидат педагогических наук, кавалер почётного знака «Общественное признание» и «Рыцарь гуманной педагогики», победитель конкурса «Учитель года России — 1992», член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России». — Сегодня мы не видим этой разницы. Видимо, за это время учителя, которые хотели чему-то научиться, получили такую возможность.

Не устаю повторять, что конкурс — кузница кадров. Помню по себе: именно на конкурсе в свое время я научился давать уроки, в институте этому не учили. Я побывал на уроках литературы, математики, физики… Ведь в повседневной жизни учитель не ходит на уроки своих коллег по другим предметам. Хотя именно так можно открыть для себя множество интересных идей. Уровень подготовки учителей с каждым годом растет. И в этом году нам сложно было назвать даже пятерку лучших. Нельзя сказать, что они так вырвались вперед, что остальным не догнать. Нет! Все были рядом. Свою роль сыграла чистая математика: сложение баллов.

Что мне больше всего запомнилось? Дети из пресс-центра конкурса спросили вначале: что вы ждете от конкурса? Я ответил: жду, чтобы меня удивили. Так вот, меня удивила учительница физкультуры: дети на ее уроке сделали 10 или 15 всевозможных упражнений с раскрытым разноцветным парашютом, который она сшила сама… Было очень много интересных заданий: дети переходили из одного цвета в другой, управляли парашютом… Я такого не видел никогда. И восхищает!

— Тюменский конкурс, как и всероссийский, с каждым годом становится моложе, — поделился впечатлениями председатель жюри Олег Парамонов, учитель русского языка и литературы лицея № 1 г. Брянска, профессор кафедры русской литературы XX века Брянского государственного университета, поэт, заслуженный учитель РФ, кавалер почётного знака «Общественное признание», победитель конкурса «Учитель года России — 1993», член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России». — И это здорово! Учителю всего 25 лет и три года стажа, а он уже безоговорочный победитель, удивляет и восторгает! Не надо тормозить молодых, ведь именно в первые годы работы ты полон энергии, желания проявить себя, доказать свою состоятельность себе и окружающим.

Признаться, меня тоже удивила учитель физкультуры. Но не только. Очень интересно построила урок учитель английского языка: она общалась с детьми на языке, выбирая то шепот, то громкую речь. И это сыграло свою роль. Слова запоминаются! Это автор­ская находка.

Действительно, победителя трудно выбирать. Но мы пока не ошибались. Все победители прошлых конкурсов достойно представляют регион на всероссийском конкурсе. Было уже два победителя, каждый год тюменцы становятся лауреатами. Так что Тюмень стала ориентиром в российской педагогике.

150 тысяч рублей составляет премия для победителей.

21 апреля на торжественном закрытии названы имена лидеров конкурса.

В номинации «Учитель года Тюменской области» 1 место заняла учитель физкультуры Борковской школы Тюменского района Марина Тимофеева. На втором месте — учитель истории и обществознания Ильинской школы, филиала Новоселезневской школы Казанского района Олег Плесовских, на третьем — учитель немецкого языка школы № 51 города Тюмени Ольга Хмелёва.

В номинации «Воспитатель года Тюменской области» Хрустальный пеликан достался учителю-логопеду детского сада № 111 (Тюмень) Ирине Куценко.

В номинации «Психолог года Тюменской области» лучшей стала педагог-психолог детского сада № 158 (Тюмень) Елена Батищева.

В номинации «Мастер года Тюменской области» первое место заняла преподаватель Тюменского колледжа водного транспорта Наталья Семенова.

Своих фаворитов назвали и ребята их детского и студенческого жюри: инструктор по физической культуре детского сада № 121 (Тюмень) Владимир Теплоухов. Психолог школы № 70 (Тюмень) Яна Суббач. Мастер Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Ирина Хабибрахманова. Среди учителей свои сердца школьники и будущие педагоги отдали учителю технологии Малозоркальцевской школы Тобольского района Алексею Цейнеру. А Анастасия Ковалева, учитель английского языка из Аромашевской школы имени Кармацкого, получила приз от област­ного профсоюза работников народного образования и науки — путевку в Санкт-Петербург.

Все победители получили правительственную премию в размере 150 тысяч рублей (за второе место — 90 тысяч рублей, за третье — 60 тысяч рублей).

Кроме добрых слов и пожеланий современные лидеры тюменского образования услышали и вполне критичное напутствие Ольги Ройтблат:

— Церемония награждения завершилась. И все победители, конечно, с облегчением вздыхают: наконец-то все испытания позади! Можно и передохнуть. Но это неправильно! Уже с нового рабочего дня вы вновь должны думать над тем, чем вы будете удивлять своих детей и коллег дальше! Желаю вам не забывать об этом.

Волнительный педагогический праздник завершился исполнением педагогического гимна — «Учительского вальса» под традиционный аккомпанемент композитора Артура Зарубы. …Пролетит еще один год, и на сцену вновь выйдут педагоги, которые умеют «зажигать души-свечи».