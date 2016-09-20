В Тюменской областной Думе отметили День местного самоуправления. В Большом зале заседаний состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

Коллег из городов и районов с праздником — отмечается он 21 апреля — поздравили депутаты регионального парламента.

Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов подчеркнул: главный потенциал любой территории — люди. Активистов, работающих на благо своего села, города, района, Дума всегда готова поддержать.

— Основная цель конкурса, который проводился уже в четвёртый раз, — повышение роли органов местного самоуправления в развитии муниципальных образований и решении вопросов местного значения, — заявил Сергей Евгеньевич. — Депутаты на местах наиболее приближены к своим избирателям. Именно по результатам этой работы население оценивает власть.

В четвёртом конкурсе, проводимом региональным парламентом, приняли участие 27 муниципальных Дум. В том числе городов Заводоуковска, Тюмени, Голышмановского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Казанского, Ялуторовского районов, а также 18 сельских поселений.

Конкурсная комиссия, напомнил спикер, оценивала материалы по нескольким критериям, в числе которых — практика реализации представительными органами муниципальных образований права законодательной инициативы; организация работы с населением поселения по развитию инициатив граждан в решении вопросов местного значения, а также по участию в формировании бюджета поселения и ряд других.

Жюри определило 15 победителей в категориях «Городские округа», «Муниципальные районы», «Сельские поселения».

Итак, конкурс вновь доказал свою состоятельность, он востребован. С каждым годом растёт число участников.

— Мы благодарны за понимание значимости работы органов местного самоуправления, за поддержку со стороны депутатов областного парламента, — взял ответное слово председатель Думы Заводоуковского городского округа Николай Плосков. — Конкурс даёт возможность показать то, чем мы живём. От благополучия в муниципальных образованиях зависит и благополучие, процветание и нашей области, и страны.

Добавим, что на торжественной церемонии призы и дипломы победителей были вручены Тюменской городской Думе, Думе Заводоуковского городского округа, Ялуторовского, Казанского районов и другим представительным органам муниципалитетов и сельских поселений.