20 апреля страна отмечала Национальный день донора. В Тюмени к этой дате была приурочена благотворительная акция «Поделись жизнью — стань донором!»

Мероприятие, проходившее в торгово-развлекательном центре «Гудвин», организовали региональное отделение «Российского Красного Креста», областная станция переливания крови и общественная организация «Фонд добра».

Все желающие могли бесплатно, за пару минут, определить группу крови. Одними из первых такой возможностью воспользовались тюменка Ирина и двое её детей, храбро подставившие пальцы под ланцеты. Правда, пока ребятишки сдали крови всего по капле. Но уже наверняка поняли, насколько важно быть донорами. Во время открытия мероприятия к специалистам выстроилась целая очередь из тех, кто всерьез планировал поучаствовать в акции. Целый день на ближайшей парковке работала передвижная лаборатория областной станции переливания крови. Кто-то здесь получал только консультацию, а кто-то сразу заполнял анкету и решительно отправлялся на кушетку.

Главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей, приветствуя собравшихся, отметил: тюменцы стали более отзывчивыми к чужому горю. Поэтому служба крови всегда имеет необходимые запасы. Хотя в стране доноров по-прежнему не хватает.

На церемонии открытия были вручены грамоты регионального отделения «Российского Красного Креста» тюменским почетным донорам. Одна из героинь — Ольга Робертус, инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УФСИН России по Тюменской области. Она рассказала, что в марте исполнилось девять лет с того момента, как решилась впервые сдать кровь. За это время не упускала ни одной возможности побывать на станции. И так незаметно для самой себя стала донором четыре десятка раз. Ольга признаётся: всегда, делясь кровью, представляет, что помогает выжить чьим-то детям.

Нина Прокофьева сдала донорскую кровь в первый раз. Для нее это значимое в жизни событие. Находясь в Тюмени, она случайно прочитала объявление об акции и специально пришла, чтобы сделать доброе дело. Кстати, в прошлом году в регионе впервые стали донорами 2971 человек.

Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» появилось в минувшем январе. А в этом году, напомнил председатель ТРО Михаил Морозов, исполняется 150 лет с момента образования «Российского Красного Креста», в связи с чем у тюменских общественников большие планы.