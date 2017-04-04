Музейный комплекс имени Словцова организует бесплатные экскурсии на двухэтажном автобусе для всех желающих. Четыре познавательные поездки по областной столице состоятся 6 мая в рамках акции «Победный рейс», посвящённой 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экскурсии начнутся 12-00, 13-00, 14-00 и 16-00. Автобус отправится от музея «Городская Дума». В пути экскурсантам расскажут о трудовом подвиге рабочих эвакуированных в Тюмень предприятий и о городских госпиталях для раненых красноармейцев.

В этот же день в 12-00 и 13-00 пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по Исторической площади «Вечный огонь — вечная память». Посетителей познакомят с мемориалом Победы, историей его возведения, с артиллерийскими орудиями времён Великой Отечественной войны. Тюменцам также поведают о подвигах земляков — Героев Советского Союза.

Организаторы предупреждают: чтобы попасть на экскурсии, необходимо записаться по телефону 8 (3452) 45-35-90. А вот стать участником мастер-классов может даже случайный прохожий, который с 12-00 до 14-00 окажется у музея «Городская Дума». Всем, у кого есть творческий задор, предложат изготовить георгиевскую ленточку с помощью плетения шерстяной нитью, смастерить танчик — брелок из фетра или создать «Вестника Победы» — традиционную куклу «Жаворонок» из разноцветного лоскута без применения иглы. За участие в этих трёх мастер-классах придётся заплатить всего по 100 рублей. Наука росписи по дереву от известного мастера Святослава Шитова обойдётся дороже. 250 рублей заплатят желающие сделать «Подарок юному герою» — сибирскую игрушку из кедра.