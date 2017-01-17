Майя Александровна МУХИНА родилась 22 апреля 1933 года в городе Новозыбков Брянской области.

Майя Александровна МУХИНА родилась 22 апреля 1933 года в городе Новозыбков Брянской области. Уже 25 августа 1941 года город оккупировали немцы. Её мама, до войны работавшая преподавателем в институте, вступила в партизанскую бригаду имени Дмитрия Пожарского. Партизанкой стала и юная Майя: ей давали задания, не выполнимые взрослыми. Например, нужно было сидеть и играть целый день на улице, смотреть и запоминать, какие немецкие машины и сколько движутся через город. Также юные партизаны следили, где стоят немецкие часовые на железной дороге, после этого передавали сведения партизанам, которые вели «рельсовую войну», взрывали немецкие поезда… После окончания войны поступила на литературный факультет пединститута, закончив его с красным дипломом. Преподавала на станции Вагай, затем работала в областном отделе народного образования. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Тюмени.

Галина Ивановна ПЛОЦКАЯ родилась 25 апреля 1923 года в Татарстане в деревне Калиновка Нижнекамского района. После школы поступила в медицинское училище в Казани, закончить которое помешала война. Студентку мобилизовали, направив в эвакогоспиталь № 3649, развёрнутый в Казани, а с 1943 года он шёл следом за фронтом. Почти год военный госпиталь размещался в польском городе Лодзь, где фронтовая сестра и услышала долгожданную весть о победе. Вернулась в Казань только летом 1946-го, там продолжила работу в госпитале, там же встретила будущего мужа, с которым уехала в Омскую область, а в 1951-м ­— в Заводоуковск, трудилась в районной больнице. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями. Живёт в Заводоуковске.