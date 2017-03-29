Агрофирма «КРиММ» приступит к строительству нового завода по переработке картофеля. Новое производство будет находиться в Упоровском районе.

Курс на глубокую переработку

Агрофирма «КРиММ» приступит к строительству нового завода по переработке картофеля. Новое производство будет находиться в Упоровском районе.

По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, группа специалистов «КРиММа» недавно вернулась из Голландии, где проходили переговоры с компанией «KIREMKO» о поставке оборудования. Под нужды завода на полях агрофирмы будет выращиваться дополнительно 30 тысяч тонн картофеля.

­— Непосредственно к новому заводу будет примыкать хранилище на 16 тысяч тонн. Планируем, что урожай следующего, 2018 года уже окажется на новом производстве и жители Тюменской области получат качественный продукт для быстрого приготовления, — сообщил Геннадий Рязанов.

Деньги для факторий

На Ямале ежегодно увеличивают сумму государственной поддержки факторий.

В 2015 году объем господдержки составил 338 млн рублей, в минувшем — 361 миллион, на 2017 год запланировали 387 млн рублей. Бюджетные средства предоставляет департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО. По государственной программе АПК. За последние четыре года на Ямале обустроены 17 факторий: по шесть в Тазовском и Приуральском районах и пять — в Ямальском. Для нужд местных жителей приобретаются электростанции, холодильное оборудование, пекарни, жилые мобильные комплексы, цеха по первичной обработке рыбы, емкости для хранения горюче-смазочных материалов.

Всего в регионе действуют 56 факторий: 17 из них сосредоточены в Ямальском районе, 15 — в Тазовском, 11 — в Приуральском, 7 — в Пуровском, 5 — в Красноселькупском и одна — в Надымском районе. Ежегодно на факториях обслуживают около 22 тысяч человек, ведущих традиционный образ жизни народов Крайнего Севера.