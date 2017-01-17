Уже не первый год в Ялуторовске на Масленицу пекут гигантский блин. Чтобы чудо-сковорода не простаивала, нынче решили изжарить на ней и яичницу. Такую же огромную. И праздник выбрали подходящий — Красная горка. Отметили его в минувшие выходные.

Идея у организаторов появилась не случайно: яйца — обязательный атрибут древнего праздника. К слову, пасхальную неделю в Ялуторовске начали… с репетиции. Готовили пробную яишню (именно так предпочитают местные повара называть это блюдо). Всё прошло удачно. И вот — время кулинарного шоу.

Задействовали в нём шесть поваров. На сковороде диаметром три метра изжарили одновременно 1184 яйца. Именно такое количество использовали для первой порции, для второй — чуть меньше. Вторая выглядела как большущая глазунья. На сковороду отдельно вылили желтки и белки. Обе яишни исчезли минут за пять. Гости праздника радовали отменным аппетитом. Первыми блюдо отведали ребятишки.

— Дома-то на обычной сковороде она не такая вкусная, — уплетая за обе щёки яичницу, сообщил стоявший рядом мальчуган.

Если блин в Ялуторовске перевернуть удалось далеко не с первого раза, то с гигантской яишней проблем не возникло. Яичница — блюдо, которое сложно испортить! Кстати, за её приготовлением можно было наблюдать не только в Ялуторовске, но и в любой точке мира. Коллеги из телекомпании «Регион-Тюмень» вели прямую трансляцию в интернете.

Возможно, этот праздник тоже станет одним из культурных событий Ялуторовска, как и шесть других. Напомним читателям, в национальный туристический календарь России — 2017 вошли «Берендеево царство», «Сибирская Масленица», фестиваль народного творчества имени Саввы Мамонтова, «Квасной пир — на весь мир», народный праздник «Августовские спасы», историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера».

Чем ещё запомнилась Красная горка в Ялуторовске? Расскажем в ближайших номерах «ТИ».