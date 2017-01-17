В Тюменском государственном университете в аудитории имени Дёгтева состоялась церемония награждения отличников «Тотального диктанта — 2017». В этом году диктант на отлично написали 178 участников международного образовательного проекта.

— В 2011 году, когда акция проходила у нас впервые, в ней участвовали 200 человек, — отметила координатор Тотального диктанта в Тюмени, доцент кафедры русского языка ТюмГУ Лариса Басова. — Тюменцы активны, многие приходят писать диктант целыми семьями, и это здорово.

Напомним, чтобы проверить свою грамотность, горожане сели за парты на 27 площадках. Хотя сдать работу на проверку набрались смелости не все.

Новшеством этого года стало участие в акции школ областного центра. Приглашение школьникам поступило не случайно: приоритетом Тюменского государственного университета является работа с одаренными подростками — будущими абитуриентами. На призыв откликнулись Физико-математическая школа, Православная гимназия, школы № 5, 15, 21, 25 и 70. К слову, из 305 учеников 25 получили за диктант заслуженную пятёрку.

Написал текст без ошибок и наш коллега, обозреватель отдела информации Андрей Решетов, с чем мы его от души поздравляем! И гордимся, что молодое поколение известинцев любит и знает родной язык.

А директор Института филологии и журналистики ТюмГУ Елена Эртнер поблагодарила «диктаторов»:

— Именно ваше точное слово и правильная интонация поспособствовали высоким результатам этого года.

Отметили организаторы и участников теста TruD. Его писали иностранные студенты вместо Тотального диктанта. Из 29 человек девять получили максимальную оценку — 100 баллов. Все они, как и отличники Тотального диктанта, награждены именными сертификатами и подарками от федерального партнёра акции — издательства «Словари XXI века».

Еще до того, как состоялось награждение, были подведены итоги. Организаторам потребовалось для этого пять дней. Преподавателям кафедры русского языка ТюмГУ помогали 57 студентов-филологов.

«Рекордсменом» стала профессор Елена Купчик — в день она проверяла около ста работ, всего 390. По результатам она написала стихотворение «Монолог проверяльщика Тотального диктанта», где рассказала о самых забавных ошибках в текстах: «стервядь» вместо «стерлядь», «коняк» вместо «коньяк», а также «пенпендикулярно» и «Верхотульская».

— Тюменцы в целом справились с орфографией, но несколько человек остались без пятерок именно из-за «коньяка». Основные трудности традиционно вызвала пунктуация, — поделилась эксперт-филолог Тотального диктанта Наталья Кузнецова.

Традиционно после подведения итогов преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ провели работу над ошибками для всех желающих. Таковых оказалось почти 300 человек. В доброжелательной обстановке каждому объяснили, почему нужно было поставить именно тире, а не запятую, напомнили правила написания наречий и… пригласили на следующий год обязательно приходить!

Тюменцы пообещали — придем! Как заметила отличница Ирина Аверина: «Обязательно приду снова, так хочется вернуться в школу хотя бы на час»…