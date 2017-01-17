В Тюмени назвали имена финалистов городского конкурса «Лучший школьный повар».

Ставший уже традиционным, конкурс проходит в рамках городского проекта «Здоровая школа». В нынешнем году в кулинарном поединке приняли участие пять поваров школьных столовых, набравших наибольшее количество голосов в первом этапе конкурса — «Интернет-столовая».

На последнем, решающем этапе конкурсантам предстояло за полтора часа приготовить два горячих блюда на основе рыбы и индейки. При этом для приготовления и оформления блюд должны быть использованы «разрешённые» для школьного питания продукты, соответствующие санитарным правилам.

В то же время финалисты могли дать волю фантазии и приготовить для школьных столовок «блюда будущего». Повара удивили членов жюри оригинальностью подачи блюд и названий. Как вам, к примеру, «Каннеллони, фаршированные лососем» и «Брокколи, запеченная с моцареллой и пряными травами»?

— Конечно, сейчас таких блюд в обычном школьном рационе нет, — говорит начальник производственного отдела комбината школьного питания Радмила Вереюхина, — но уже сегодня мы стараемся расширить рацион питания подростков, вводим в него новые блюда, увеличиваем ассортимент овощей, в том числе сезонных. Школьники с удовольствием едят крем-суп со шпинатом, запеканки с брокколи и спаржей, с недавнего времени в меню комбината школьного питания появилась индейка. Так что, может быть, в обозримом будущем наши школьники будут есть на обед и каннеллони, и феттуччини, и рататуй.

Председатель жюри, шеф-повар гриль-таверны «Ермолаев» Драган Цветанович (Сербия) уже не в первый раз выставляет оценки школьным поварам. Он согласен: в рацион школьников нужно вводить всевозможные виды овощей — баклажаны, перец, брокколи, шпинат. Кстати, все эти ингредиенты присутствовали на конкурсе в качестве дополнений к основному блюду.

В состав судейской коллегии входили и организаторы конкурса — специалисты городского департамента образования, департамента здравоохранения, департамента потребительского рынка администрации города Тюмени. Жюри оценивало вкусовые качества блюд, оригинальность их оформления, пунктуальность в приготовлении и подаче.

В итоге лучшим школьным поваром стала Людмила Анкушева, повар-бригадир столовой школы № 94. Ее блюда «Феттуччини с кусочками рыбы со сливочным соусом и душистыми пряностями» и «Индейка, запеченная в омлете, и пюре из картофеля» получили самую высокую оценку. Стаж работы Людмилы Андреевны в общественном питании превышает 30 лет. По её убеждению, источником хорошего здоровья и великолепного самочувствия является правильное и сбалансированное питание. А добиваться желаемых результатов ей удается благодаря уникальному сочетанию продуктов и передовым технологиям.

Второе место присудили Анастасии Арефьевой, повару-бригадиру столовой лицея № 81, и ее блюду — «Молодая зеленая спаржа с кнелями из лосося, перепелиными яйцами и сливочным соусом». Третье место заняла Ольга Саржина, повар-бригадир столовой школы № 22, и ее кулинарный изыск — те самые каннеллони.