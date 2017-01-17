На минувшей неделе в областном центре впервые чествовали врачей, которые борются за здоровье женщин и улучшение демографической ситуации.

На церемонии награждения областного конкурса «Жизнь — священный дар» присутствовали работники женских консультаций и медицинских учреждений региона, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь беременным женщинам, а также студенты-медики. «Впервые специалисты этого профиля смогли услышать так много слов благодарности за свой ежедневный труд, — заметила Валентина Серова, главный специалист отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения областного департамента здравоохранения. — В нашем регионе всегда так было: если у женщины есть хоть малейшие колебания по поводу того, сохранить ли беременность, то врач стремится сделать все, чтобы ребенок родился». По официальной информации, благодаря работе неравнодушных врачей в прошлом году появилось на свет более 1 тысячи младенцев.

Инициатором и главным организатором конкурса стал центр защиты материнства «Покров». Председатель общественной организации, член общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области Надежда Ильичева разъяснила, что главная цель профессиональных состязаний — повышение рождаемости в регионе за счет снижения числа абортов, возрождение института семьи и семейных ценностей. Президент страны Владимир Путин однажды сказал, что «многодетная, традиционная семья должна вновь стать символом России».

Конкурсное мероприятие проводилось во исполнение указа президента о реализации демографической политики, а также в соответствии с задачами, закрепленными в концепции государственной семейной политики в России до 2025 года. Проведение конкурса поддержали не только департаменты здравоохранения Тюмени и Тюменской области, но и региональная общественная палата. Её председатель Геннадий Чеботарев заметил: пришло время возрождать и развивать исконно русские традиции семейного счастья и благополучия, счастливого материнства и детства.

Каждый победитель вместе с подарками и почетной грамотой получил благодарственное письмо от Тюменской областной Думы, которая выступила одним из организаторов. Депутат Михаил Селюков уже много лет является активным сторонником движения за сохранение жизни и до октября был в Югре одним из руководителей регионального благотворительного фонда «Подари жизнь», реализующего проект «В защиту жизни и семейных ценностей».

Победителем в номинации «Личный вклад — в защиту жизни» стала Ирина Николаева — врач женской консультации № 1 родильного дома № 2 Тюмени. Лучшим в номинации «Женская консультация в защиту жизни» признан коллектив женской консультации № 3 родильного дома № 3. За «Инициативу в защиту жизни» был награжден коллектив областной больницы № 14 села Казанское.