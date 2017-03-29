Насыщенной была повестка апрельского заседания постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской Думы. Депутаты рассмотрели 9 вопросов, каждый из которых является актуальным для города.

Особо обсуждаемой стала тема развития потребительского рынка в Тюмени. Докладчик, директор департамента потребительского рынка Елена Еремина, говоря о реализации программы на 2015-2019 годы, особо подчеркнула, что развитие потребительского рынка — это «развитие законопослушного предпринимательства и создание чистой, прозрачной конкурентной среды». В связи с этим происходит снос незаконных торговых объектов — ларьков и павильонов. В 2016 году в Тюмени было снесено 95 таких сооружений: 54 — по решению суда, 41 — по доброй воле самих владельцев.

— Выделяются бюджетные деньги на удаление самовольных объектов, находящихся вне закона. Тем самым мы создаем условия для тех, кто работает в рамках закона, платит налоги и содержит своих работников, — сказала Елена Еремина.

У депутатов возникли вопросы о сроках сноса незаконных объектов. В частности, Роман Чуйко назвал несколько адресов, по которым уже принято решение о сносе, но ларьки до сих пор стоят. Его поддержал Юрий Коновалов, заявив, что снос торговых павильонов не всегда продуман, убираются точки, востребованные горожанами, например киоски Роспечати.

— Не все граждане пользуются интернетом. Многие любят читать газеты и журналы, — сказал он.

По мнению председателя комиссии Юрия Баранчука, в Тюмени есть механизм для законной установки торговых точек.

— Есть схема размещения таких ларьков, — пояснил он, комментируя работу комиссии. — Каждый может зайти на сайт администрации города и ознакомиться со схемой, подать заявку и установить этот ларек на законных основаниях. И в этой схеме около трех тысяч таких объектов.

Заместитель председателя Думы Николай Романов отметил еще одну деталь в развитии малого торгового бизнеса: содержать своих работников добросовестным предпринимателям становится все сложнее.

— Все маленькие магазинчики закрылись оттого, что они не сориентировались в новых условиях и оставляли лишние рабочие места — хозяйка, директор, заведующий отделом, продавец. А магазин на 100-120 квадратных метров не может себе позволить такой штат, — сказал он. — Сейчас выживут только те магазинчики, в которых сам хозяин встанет к прилавку и избавится от лишних рабочих.

Ряд депутатов предложили другие выходы из ситуации. Например, объединение усилий малого и среднего бизнеса, создание ассоциации. Это расширило бы и возможности производителей сельхозпродукции и продуктов питания, товары которых не могут попасть на прилавки крупных торговых сетей. То есть магазины в так называемой шаговой доступности могут стать посредниками между местными производителями сельхозпродукции и покупателями. По словам Елены Ереминой, объем продукции местного производства составляет 38% от общего объема продаж. Но пока в предложениях департамента потребительского рынка для этого сектора экономики предложен только один путь — ярмарки.

За 2016 год в Тюмени было проведено восемь продовольственных ярмарок. По словам Елены Ереминой, запросов от граждан на увеличение числа подобных мероприятий не поступало, следовательно, потребность населения полностью удовлетворена.

Однако, по мнению депутата Мурата Тулебаева, отсутствие запросов не говорит о том, что жители не нуждаются в увеличении числа ярмарок.

— Мы знаем, что фермеров становится все меньше. Между тем ярмарки — возможность поддержать этот сегмент бизнеса. По-вашему, 8 ярмарок в год достаточно. Не думаю, что наши жители откажутся ходить на ярмарки каждые выходные, покупать экологически чистую продукцию от наших фермеров по более низким ценам, нежели в сетевых супермаркетах, — подчеркнул он.

По словам Ереминой, подобная практика в городе уже вводилась. Однако при увеличении частоты проведения ярмарок фермеры жаловались на то, что у них увеличиваются объемы нереализованной продукции.

— В ярмарках стабильно участвуют предприниматели из 19 муниципальных районов области, — сообщила директор департамента. — И если ярмарки проводятся не чаще чем один раз в две недели, то они реализуют свой товар практически полностью.

По мнению парламентариев, и сумма в пять миллионов рублей, заложенная в городской бюджет на содержание ярмарок, явно не отвечает задачам, которые стоят перед муниципальными службами в этой сфере. Исполнение плановых показателей финансирования программы по развитию потребительского рынка составило 47,6%, или 2 миллиона 412 тысяч рублей. Хотя было выделено 5 миллионов 68 тысяч.

— Деньги и без того были выделены скудные. Так они еще и не расходуются по назначению в полном объеме, — снова высказался Марат Тулебаев. — Неужели некуда было использовать оставшиеся деньги?

Как пояснила директор департамента, деньги удалось сэкономить по программе сноса временных объектов, поскольку часть из них собственники снесли в добровольном порядке.

Среди других депутаты рассмотрели вопрос о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания в границах города. Речь шла о новых правилах оплаты проезда в маршрутных такси. В ходе обсуждения было высказано предложение: случаи невыдачи билетов рассматривать как уголовное правонарушение, а также уделить особое внимание дисциплине не только водителя и кондуктора, но и пассажиров.

По словам замглавы администрации Тюмени Максима Афанасьева, способствовать этому будут видеокамеры, которые в ближайшее время появятся во всех салонах тюменских автобусов.