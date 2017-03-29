Среднедневные остатки на счетах клиентов регионального офиса ВТБ в Тюмени выросли в I квартале 2017 года в сравнении с IV кварталом 2016 года на 19% — до 25,3 млрд рублей. Годовой прирост средств клиентов составил 63%. При этом значительный рост средств произошел на срочных депозитах, которые сейчас формируют 84% всего портфеля.

Наталья Белокопытова, руководитель дирекции по Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО считает, что росту средств клиентов способствуют внутренние и внешние факторы: «Тенденция роста оптимизма на рынке однозначно есть. Ограничение ввоза зарубежной продукции во многом повлияло на развитие целого ряда отраслей, которые ранее были фактически «закрытыми» ввиду сильной конкуренции со стороны иностранных компаний. Сегодня наибольшим потенциалом для динамичного развития обладают компании, обслуживающие госзаказы, нефтегазового сектора, предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства, участвующие в программе импортозамещения, предприятий в сфере металлургии и химической промышленности. С другой стороны, банк поддерживает привлекательные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам для клиентов. Для корпоративных клиентов предлагается широкий спектр продуктов для размещения средств на различные сроки и с различными условиями. Высокие процентные ставки и надежность банка обеспечивают рост остатков по депозитам».

Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тюменской области, ХМАО — Югре и ЯНАО вырос в I квартале 2017 года на 17% — до 14,1 млрд рублей.

По мнению Натальи Белокопытовой, господдержка все чаще становится принципиальным условием для реализации того или иного проекта, так как позволяет с наименьшими затратами получить доступ к кредитным ресурсам.