118 добрых дел смогли выполнить за год волонтёры, объединившиеся в «Фонд добра».

Несколько тюменских предпринимателей ровно год назад запустили благотворительный проект, который помогает им реализовать себя в добрых и полезных делах. На сайт «Портал добрых дел» может обратиться каждый, кому нужна помощь, и каждый, кто может её оказать.

— Мы не занимаемся сбором и распределением денежных средств, — пояснила координатор «Портала добрых дел» Елена Лукогорская. — Мы помогаем встретиться нуждающимся и добровольцам, которые хотят помочь: вещами или своим трудом. Заявки, связанные со сбором денег, даже не рассматриваем. Зимой два десятка тюменцев искали отзывчивых людей, готовых почистить снег во дворе и на крыше. Ближе к весне пришлось заниматься поиском обуви и одежды для детей из малоимущих и многодетных семей. Бывает, кому-то нужен помощник, чтобы доставить воду с колонки, наколоть дров, принести лекарства, съездить в больницу. Доводилось помогать людям в освоении компьютера, в изучении английского языка, оформлении субсидии. Обычно рано или поздно находятся желающие оказать услуги благотворительно.

Участники социального проекта тесно сотрудничают с городским Советом ветеранов и первичными ветеранскими организациями. Волонтеры устраивали для пожилых людей праздничные чаепития, а однажды в рамках акции «Нам песня помнить и жить помогает» вместе с профессиональным гармонистом навещали ветеранов на дому.

Все волонтеры, которые берутся за дело, официально зарегистрированы на портале добра. То есть, как предполагается, люди надежные. Организаторы несут ответственность за безопасность тех, кто просит о помощи.

— Кому-то может показаться, что «118 выполненных дел» — не такое уж великое достижение, — заметила Елена Лукогорская. — Однако нам удается выполнить более восьмидесяти процентов от всего количества заявок. Можем смело утверждать, что это неплохой показатель. Наш проект работает. И мы будем трудиться дальше.