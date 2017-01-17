Виталий Дмитриевич Акиньшин родился 26 апреля 1925 года в селе Ключи Алтайского края.

Виталий Дмитриевич Акиньшин родился 26 апреля 1925 года в селе Ключи Алтайского края. В январе 1943 года призван в Красную армию, в Канском учебном танковом полку выучился на стрелка-радиста. Участвовал в боевых сражениях на 3-м Украинском фронте в Венгрии, Австрии. При взятии австрийского города Санкт-Пёльтен был тяжело ранен, полгода находился на излечении. Демобилизован в марте 1950 года в звании гвардии старшего сержанта. Вскоре решением партийных органов был направлен на службу в милицию. Прошёл путь от опер­уполномоченного до начальника Информационного центра УВД Тюменской области. Вышел в отставку в августе 1981-го в звании полковника милиции. Имеет нагрудный знак «Заслуженный работник МВД». За боевые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени, за трудовые — орденом Трудового Красного Знамени. Среди наград множество медалей. Живёт в Тюмени.