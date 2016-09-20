Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с членами Совета Законодателей при Федеральном Собрании РФ, которая состоялась накануне в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин поддержал ряд инициатив спикера регионального парламента Сергея Корепанова, направленных на совершенствование регулирования торговой деятельности в стране

Спикер регионального парламента высказал ряд предложений в ходе обсуждения вопросов совершенствования законодательства в сфере регулирования торговой деятельности.

Поблагодарив главу государства за поддержку в части принятия ряда федеральных законов, направленных на совершенствование государственной политики в сфере организации торговой деятельности, Сергей Корепанов высказал опасения по поводу увеличения доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах. Сейчас в Правительстве РФ прорабатывается вопрос о поднятии этой планки с 25 до 35%.

«Мне кажется, такое положение может привести к свёртыванию региональных торговых сетей, затруднит реализацию пищевой продукции, производимой на месте, и, вероятно, не будет способствовать увеличению объемов пищевой промышленности в регионе в целом. Впрочем, во многих регионах, в том числе в Тюменской области, есть серьезный опыт эффективного взаимодействия с федеральными торговыми сетями», — пояснил он.

По словам Корепанова, в Тюменской области при реализации программы обеспечения продовольственной безопасности за пять лет производство пищевой продукции было увеличено в 2,5 раза, а доля присутствия местной продукции с усреднённых 10% поднялась до 30% в федеральной торговой сети и до 60% в региональной торговой сети.

Владимир Путин поддержал предложение Сергея Корепанова внимательнее отнестись к идеям увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25 до 35%. «Это может привести к полному монополизму, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию», — отметил глава государства.

Спикер регионального парламента предложил также ограничить присутствие федеральных торговых сетей в регионах долей в 50% (речь идёт о совокупном их представительстве в регионе), что позволит соблюсти баланс интересов как федеральных сетей, так и местных товаропроизводителей.

По мнению президента, эту идею необходимо тщательно проанализировать, чтобы не нанести ущерб потребителям. «Думаю, наверное, и в этом вопросе вы правы, хотя нужно внимательно выслушать разные точки зрения, чтобы не допустить монополизма и сделать так, чтобы местные товаропроизводители могли беспрепятственно реализовывать свой товар», — подчеркнул Владимир Путин.

В ходе своего выступления Сергей Корепанов обратил внимание еще на ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями товаропроизводителей и торговых сетей. Среди них — торговые наценки и механизм возврата скоропортящейся продукции с истекшим сроком годности, которую поставщики вынуждены выкупать у сетей обратно, если она не была реализована в срок.

«Говоря о торговых наценках, хочу отметить, что недавно в рамках проекта партии «Единая Россия» «Честная цена» мы проводили проверки и выяснили, что торговые наценки на овощную продукцию составляют от 2,5 до 88%. И это не предел. Мы знаем, что в некоторых субъектах Российской Федерации эти наценки доходят до 200%. Эти вопросы требуют регулирования со стороны государства», — подчеркнул Корепанов.

Владимир Путин с вниманием отнесся к предложениям главы Тюменской областной Думы, подчеркнув, что в анализе обозначенных проблем необходимо соблюсти баланс всех сторон — как представителей торговых сетей, так и производителей продукции. Однако на неоправданно высокие торговые наценки и недобросовестную практику выкупа просроченного товара необходимо обратить внимание контрольных организаций.