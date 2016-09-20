Вчера в областном центре состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа по итогам 2016-2017 годов.

Проект, реализуемый при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских уже шестой год подряд, направлен на «повышение престижа и социального статуса рабочих и инженерных профессий, возрождение в общественном сознании уважения к рабочему человеку». Главная цель проекта носит совершенно практический, далёкий от пафоса характер: привлечь в производственные сферы молодые кадры.

Конкурс «Славим человека труда!» проходит только на территории УрФО. Результаты, считают его организаторы, уже есть: сегодня конкурс в учебных заведениях среднего профессионального образования УрФО значительно вырос, а молодые специалисты востребованы на многих предприятиях.

Награждение победителей по традиции проходит в одном из городов федерального округа. На этот раз призёров чествовали в Тюмени.

На конкурс была представлена 21 номинация. Тюменские участники состязались в каждой из них: в 12 номинациях — по рабочим специальностям, в 6 инженерных профессиях и в 3 — по отрасли «Народные художественные промыслы». По итогам финальных состязаний наши земляки собрали больше всего призовых мест!

На региональных этапах за звание лучшего по профессии боролось 235 человек — представители 99 предприятий и 34 образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Добавим: из общего количества участников 62 процента — молодежь в возрасте до 30 лет.

Победители и призеры регионального этапа были номинированы для участия в заключительном этапе конкурса профессионального мастерства. На этом этапе за звание лучших боролись 83 представителя Тюменской области, в том числе в группе рабочих профессий — 52 человека из сорока предприятий региона, по группе студентов — 31 человек из девяти образовательных организаций.

Победителями и призерами финала конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа 2016-2017 годов стали 118 человек. Из них 35 — представители Тюменской области (30 процентов от общего количества победителей проекта).

Торжественная церемония награждения победителей финального этапа конкурса прошла в ДК «Нефтяник». Призеров из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил в видеорежиме Игорь Холманских. Главным на земле, еще раз подчеркнул он, был и остается человек труда!

А губернатор Тюменской области Владимир Якушев, обращаясь к участникам конкурса, заявил:

— Важность этого проекта трудно переоценить. За шесть лет его реализации увеличилось в разы и количество номинаций конкурса, и количество его участников. Здесь соревнуются и студенты, и профессиональные рабочие, второй год в проекте выступает инженерная элита. Приятно осознавать, что конкурс способствует росту популярности рабочих профессий среди молодёжи, ведь без умелых, талантливых рабочих рук не сдвинется с места ни одна технология!

Победителям были вручены дипломы, цветы, памятные подарки и денежные призы. Первое место — 70 тысяч, второе — 50 тысяч, третье — 30 тысяч рублей.