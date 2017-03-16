Окружная столица готовится к финальному этапу Кубка России по водному поло среди женских команд.

Со 2 по 7 мая в Ханты-Мансийске пройдут решающие поединки розыгрыша Кубка России среди ватерполисток. Турнир проводится с 1991 года. Право принять престижные соревнования Ханты-Мансийску доверили неспроста — здесь базируется один из сильнейших женских клубов страны «Югра».

Действующим обладателем трофея является команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из города Кириши. Она называется и главным претендентом в нынешнем году. Неудивительно, ведь ватерполистки из Ленинградской области уже 15 лет подряд являются чемпионками страны.

Розыгрыш Кубка России состоит из предварительного и финального этапов. Первые четыре места чемпионата страны автоматически попали в финальный этап. Речь идет об уже названном чемпионе «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», серебряном призере «Спартак-Волгоград», обладателе бронзовых наград «Динамо-Уралочка» из Златоуста и «Югре», финишировавшей четвертой.

Еще один квартет участников определился по итогам соревнований в Дзержинске Нижегородской области c 8 по 15 апреля. Путевки в Ханты-Мансийск завоевали столичный «СКИФ», питерская «Диана», «КИНЕФ-2» из Ленинградской области и нижегородский «Буревестник-ННГУ».

На старте финала Кубка России команды будут разделены на две группы, где пройдет однокруговой турнир. Затем по две лучших из каждого квартета отправятся в полуфинал. Жребий был не очень благосклонен по отношению к «Югре». В компанию ей достался действующий чемпион страны, ее «дубль» и «Диана».

Игры Кубка России пройдут в бассейне Югорского государственного университета. Церемония открытия турнира состоится 2 мая в 17 часов. Сразу после нее пройдет первый матч между «Югрой» и «Дианой». Обладатель Кубка России станет известен 7 мая. Стартовый свисток будет дан в 14 часов. Организаторы ждут на трибунах всех любителей водного пола. Вход на турнир свободный.