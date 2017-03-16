Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина завоевала путёвку на чемпионат мира по шахматам среди женщин.

Право посетить главный турнир года наша землячка заработала благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы. Согласно положению 14 лучших участниц получают путевку на мировое первенство. Горячкина же не просто попала в это число, а до последнего претендовала на шахматную корону.

Чемпионат Европы прошел в Риге с 10 по 23 апреля. На нем выступили 144 спортсменки из нескольких десятков стран. Обладательница золота определялась по итогам 11 туров. На протяжении всего турнира Александра Горячкина не потерпела ни одного поражения.

К пятому туру ямальская шахматистка вышла в единоличные лидеры, возглавив рейтинг участниц с 4,5 очками. Вскоре с ней сравнялась представительница Грузии Нана Дзагнидзе. В седьмом туре они сошлись лицом к лицу, и выявить сильнейшего в очной дуэли не смогли, разойдясь миром. Десятый тур стал во многом решающим. Ямальская шахматистка в этот день разошлась миром с венгерской спортсменкой вьетнамского происхождения Хоанг Тхань Чанг, а вот ее грузинская оппонентка взяла верх над полячкой Моникой Соко. Заключительный тур не внес изменений, главные претендентки синхронно сыграли вничью. Наша спортсменка — с немкой Элизабет Петц, грузинская гроссмейстер — с россиянкой Натальей Погониной.

В итоге с 8,5 баллами Нана Дзагнидзе стала чемпионкой. Серебро досталось Александре Горячкиной, набравшей 8 баллов. Столько же и у бронзового призера Алисы Галлямовой, также представляющей нашу страну.

Ближайший чемпионат мира пройдет в начале 2018 года. На данный момент в календаре на сайте ФИДЕ не определены окончательные даты проведения турнира. А вот местом выбран Ханты-Мансийск. Отметим, что для 18-летней Горячкиной это будет уже не первый взрослый чемпионат. В феврале 2017 года представительница Ямала в Иране попала в число 64 участниц главного турнира, но выбыла из борьбы по итогам второго раунда. Отметим, что на юниорском этапе своей карьеры Горячкина четыре раза становилась лучшей на планете. Она признавалась чемпионкой мира среди спортсменок до 10 лет (2008), до 14 лет (2011), до 18 лет (2012) и до 20 лет (2013).