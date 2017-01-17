Авторы «Красной книги Тюменской области» натуралисты Павел Ситников и Евгений Баянов решили поделиться с тюменцами уникальным фотоматериалом, накопленным за долгие годы изучения дикой флоры и фауны.

Серия фотографий, посвященных особо охраняемым природным территориям Тюменской области, размещена на первом этаже ТРЦ «Премьер».

— Выставка возвращает человека в лоно природы, дает понять, что у нас есть много памятников природы, интереснейших мест, где можно побывать, — говорит Павел Ситников, особо подчеркивая: — Если, конечно, ты этого достоин.

А достойных, то есть умеющих себя вести экологически грамотно, культурно, Павел Сергеевич уже много лет приглашает на свои экскурсии по заповедным местам. Большинство представленных на выставке снимков сделано как раз во время таких экотуров.

Вот — распустившиеся подснежники, краснокнижные венерины башмачки и сочная ежевика на горе Любви — памятнике природы в Ишимском районе.

— Сюда приезжают молодожены выпить бокальчик шампанского, а иногда — разбить его прямо под ногами, повесить цветную ленточку на березку. К сожалению, памятник природы в этом месте представляет собой позорное зрелище, — сетует натуралист.

А ведь гора уникальна: на ее склонах сохранилось огромное количество редчайших видов растений и насекомых. Тут обитает бабочка Сатир Статилин,

которая в Тюменской области больше нигде не встречается, ее типичное место обитания — Кавказ. Здесь встречаются и другие полутропические насекомые и растения. Ежевика, усеявшая подножие горы, тоже характерна больше для Кавказа, чем Сибири.

Павел Ситников объясняет: все дело в «неудобье» — склон горы составляет 45 градусов, будь он чуть круче — на нем ничего бы не росло. Будь более пологим — распахали бы или застроили. А так — гору никогда не трогали, поэтому и сохранилась природа, которая была здесь несколько тысяч лет назад.

На другом фото — Марьино ущелье, еще один любимый маршрут известного натуралиста. Именно здесь была проведена первая экскурсия созданного им Клуба экологического туризма в 2011 году. С тех пор состоялось полторы сотни туров по различным направлениям.

— Место шикарное: обзор простирается на 25 километров, здесь множество уникальных видов растений и насекомых. Когда-то там было языческое святилище, и после опустошительного пожара этот бугорок единственный уцелел, — рассказывает биолог.

Пеликаны, гуси, лебеди-кликуны и другие редкие птицы — на снимках с Белоозёрского заказника федерального значения в Армизонском районе. На этих уникальных озерах, по словам автора снимков, недавно обнаружили еще парочку видов пеликанов, которых не встречали до этого, — кудрявого и розового.

А вот снимок единственного в Тюменской области водопада, который находится на реке Суэтяк в Голышмановском районе.

— Он, конечно, небольшой — с перепадом в полтора метра и шириной метров десять. Но другого у нас нет, мы живем не в горной местности, — отмечает Павел Ситников.

Далее — тихий розовый закат на озере Солёном — редком памятнике природы, который у нас называют «тюменском Мертвым морем». В озере можно свободно лежать на спине и читать газету, рассказывает Павел Сергеевич. Сюда приезжают лечить заболевания суставов и позвоночника. Отмыться от лечебной грязи и соли можно в пресном озере напротив.

Особую нежность Павел Ситников питает к озеру Крюковское в Вагайском районе: с десяток лет здесь проходят экологические экспедиции для детей. Ежегодно в течение двух недель сотня юных натуралистов живет в палатках и учится познавать природу. В этих местах водятся куницы, рысь, встречается огромное количество краснокнижных растений, в том числе любимая ягода Павла Ситникова — княженика.

— Это самая сладкая и ароматная ягода Сибири. Но и самая редкая! Она растет на болотах в середине июля. На экспедициях мы специально ходим собирать ее на болота, чтобы каждый ребенок хоть раз в жизни ее попробовал.