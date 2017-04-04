Теперь — точно весна! Тюменцы встретили её вместе с ханты и манси в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.

Где же ещё лучше всего слушать удивительные легенды и песни народов Севера, любоваться движениями танцев? На священной земле, на берегу озера когда-то жили ханты и манси. Учёные обнаружили древние поселения разных эпох, хорошо сохранившиеся фрагменты городищ, могильников и святилищ. Одна из самых важных находок — древнее мансийское святилище.

В музее-заповеднике гостей порадовали также театрализованным представлением, главным действующим лицом которого была ворона.

— Вурнга хатл, или Вороний день у северных народов принято отмечать во вторую субботу апреля. Но в этом году национальный обрядовый праздник провели чуть позже, из-за близости к христианской Пасхе, — рассказала Ирина Малых, заведующая музеем на озере Андреевском.

Напомним читателям: в давние времена Вороний день проводился, когда на Север прилетали птицы (не было установленной даты). Под влиянием христианской традиции его стали отмечать 7 апреля, в Благовещение. С 2011 года в Ханты-Мансийском округе — Югре у Вороньего дня появилась плавающая дата — вторая суббота апреля.

Согласно хантыйской легенде ворона однажды залетела в северные края и была удивлена, что здесь так холодно, пасмурно, а вокруг — ни души. Она села на ветку, собрала все свои силы и каркнула во всё воронье горло. Ее пронзительное «кар!» прокатилось над северными широтами, отозвавшись эхом в уральских вершинах. Крик вороны разбудил землю и человека, с которого в этот день ханты начали вести свою родословную. За это люди навсегда остались признательны серой птице.

Вороний праздник — возможность прикоснуться к уникальной культуре северных народов, увидеться с друзьями. Среди гостей праздника оказалось так много знакомых. Из года в год они приезжают на озеро Андреевское. Как обычно, сюда приглашают пенсионеров-северян, воспитанников ямальского детского дома, ребят коренной национальности, обучающихся в местных вузах. Всех тех, для кого этот праздник не шоу, а символ обновления и зарождения новой жизни. Устроителями праздника в этом году выступили общественная организация коренных малочисленных народов «Кедр» при поддержке комитета по делам национальностей Тюменской области, Центр финно-угорских народов, ДНК «Строитель».

…Ворону ханты и манси встречают весело, с песнями-плясками, угощеньями, приготовленными на костре. Чтобы весна была щедрой, принесла с собой счастье и тепло. Не обходится такой праздник и без состязаний. Смельчакам предлагают попробовать свои силы в прыжках через нарты, перетягивании палки, метании тынзяна на хорей…

— Это не просто спорт, это ещё подготовка к жизни в тундре, — рассуждает Иван Пяк. Сам он из Пуровского района ЯНАО. Учится в ТюмГУ, будущий тренер-преподаватель физкультуры. — Навыки обязательно пригодятся. К примеру, снегоход застрял. Что делать? Не эвакуатор же на помощь вызывать! В тундре рассчитывать приходится на себя. Вот и тренируются ребята, чтобы силы были.

— Для меня это первый такой Вороний день, — призналась Алёна Хороля, студентка-первокурсница финансово-экономического института ТюмГУ. — В нашем селе Панаевск Ямало-Ненецкого автономного округа его не отмечают. Скорее всего, празднуют в соседних посёлках. Поэтому всё здесь — в новинку. Увлекательно, весело. Моя мама ханты, мне интересны традиции, язык этого народа. С удовольствием послушала песни, поучаствовала в соревнованиях, пообщалась с друзьями из молодёжного отделения общественной организации «Кедр». Такие встречи для нас очень важны. Они помогают развивать, соблюдать свои традиции и вдали от дома.

Завершился Вороний день дегустацией блюд национальной кухни и ещё одним традиционным обрядом. Гостям праздника предложили, загадав желание, повязать яркие ленточки на священное дерево — берёзу. Согласно поверью, непременно сбываются добрые и светлые желания…