В апреле в Тюменской области стартовали тактические учения по отработке действий в ходе тушения лесного пожара. Цель — проверка готовности сил и средств пожарных формирований к любой внештатной ситуации.

В учениях, которые прошли в Упоровском и Уватском районах, были задействованы специалисты Тюменской авиабазы, участковые лесничие, пожарные формирования, сотрудники департамента лесного комплекса Тюменской области и Тюменского управления лесами, вертолетчики.

На тренировочных учениях были продемонстрированы различные этапы тушения лесных и ландшафтных пожаров: первоначальная атака, локализация — остановка распространения огня, окарауливание пожарища. При этом применялись различные способы тушения. Это опашка трактором с плугом и создание минерализованной полосы, пуск встречного пала, тушение с помощью воздуходувки — опрыскивателя, мотопомпы. К месту условного пожара с вертолета по тросу десантировались специалисты Тюменской авиабазы, а пилот вертолета тушил пожар с неба водой из водосливного устройства.

Совместными усилиями условные чрезвычайные ситуации были оперативно ликвидированы. Учения показали: система взаимодействия между всеми звеньями надёжно отлажена, а скорость реагирования позволит быстро справиться с любым происшествием.

Напомним, в прошлом году оперативность ликвидации пожаров в течение первых суток с момента начала тушения составила 90 процентов. В течение двух суток было ликвидировано 100 процентов пожаров. Благодаря оперативным действиям при тушении пожара площадь лесов, повреждённая огнем, оказалась незначительной.