Губернатор области приглашает на субботник!

Дорогие земляки!

Весна вступает в полные права. Вся жизнь вокруг стремится к обновлению. И как досадно становится, когда вокруг видишь грязные следы от ушедшей зимы. Зиму не отменишь, а вот с ее последствиями справиться по силам.

Мы можем сделать все гораздо быстрее, если возьмемся за работу все вместе. Решительно и дружно выйдем большими коллективами, семьями, группами единомышленников и приберемся возле своего дома или у работы, в сквере или у ближайшего памятника. Обязательно сам буду работать на одной из городских улиц, приходите и вы, поработаем и пообщаемся. Ведь вместе веселее.

Каждый из нас внесет небольшой, казалось бы, вклад, но вместе мы сделаем наш регион чище. К тому же Год экологии идет в стране. Пусть эта наша акция станет ответом на старую реплику «какой ты — такой город».

Меня как губернатора радует, что с каждым годом желающих внести свой вклад в благоустройство наших городов и поселков становится все больше. Традиция проведения субботников жива и постоянно поддерживается.

Молодежь в этот раз отличилась. Порадует нас зрелищем. В областной столице первый в этом году субботник пройдет в новом формате. По Тюмени в этот день будет курсировать экомобиль. Он объедет площадки, где жители будут наводить порядок, и порадует всех выступлениями творческих коллективов.

Во всех городах и районах области, призываю вас, дорогие земляки, присоединяйтесь к благому делу, сделайте свой двор, свою улицу еще привлекательнее, лучше и красивее. Это будет правильно!

Считаю, что чистота прежде всего начинается с наших мыслей и отношения к родной земле. Если любишь место, где живешь, мусорить не станешь, потому что стыдно. Нужно поднимать экологическую культуру, учить подрастающее поколение заботиться об окружающей среде. Намного проще поддерживать чистоту, нежели постоянно заниматься уборкой.

Желаю всем вам хорошего настроения и с удовольствием потрудиться на общее благо! Сделаем мир вокруг краше!

Владимир Якушев

губернатор Тюменской области