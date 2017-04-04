В том, что на Красной горке в Ялуторовске будет многолюдно, даже не сомневались. Ещё бы! На народное гулянье накануне гостей зазывали весёлые персонажи — Мишка, Бегемотиха… Обещали хороводы, традиционные обрядовые действа, игры и забавы. Всё это на празднике действительно было. Не скучал здесь никто!

По ремесленной слободе

Каждый мог найти себе занятие по душе. И ребятня, и взрослые бродили по «Ремесленной слободе». Выставка-ярмарка работала на Сретенской площади с самого утра. Можно было здесь присмотреть сувениры. Расписные свистульки, валенки-шептуны, народные куклы — подорожница, богатейка и другие притягивали словно магнит.

Ну как пройти мимо славной Явлуши? Один из авторов куклы-оберега и «Сказания о славной Явлуше» — Наталья Менькова, мастер росписи по бересте.

— Наш сувенир сразу полюбился горожанам и гостям. Явлушу уже представляли на выставках. Люди подходят, интересуются, что за персонаж такой, сказание читают. Радует такое внимание, — заметила Наталья Валентиновна. — И на этом празднике её появление не случайно.

А вот мастера из «Сувенирной кузницы» предлагали желающим выковать монетку на память. Такое действо, уверяли, под силу даже детям.

— Метод холодной чеканки сувенира, — рассказывали наперебой Константин Медведев и Максим Васильев, — известен издавна. Мы предлагаем немного оглянуться в прошлое, вспомнить, как это было когда-то, и сделать монету, посвящённую Ялуторовску. На аверсе изображён герб города с датой основания, на реверсе — Ялуторовский острог.

К слову, острог в этот день превратился в уличный театр. Разыгрывали здесь обрядовый спектакль «Окликание молодых», проводили различные мастер-классы…

Хочу жениться!

Главное действо началось ровно в полдень. На славянском празднике, олицетворяющем начало весны, гости веселились от души. Наряженные в народные костюмы аниматоры как могли развлекали народ. И песни заводили, и под музыку плясали, и хороводы водили, и молодецкие забавы устраивали: молочный поединок, присед с девицей. Призы победителям вручали особенные — сырые яйца. Много яиц! Спонсором мероприятия выступила одна из местных птицефабрик. Тут же ставили рекорды — самая массовая кадриль, самый большой хоровод…

— Невест в старину выбирали и в огороде, и в хороводе, — напоминали ведущие.

Тема сватовства, женитьбы — ключевая на празднике. На Красную горку, которая отмечается ровно через неделю после Пасхи, традиционно приходится пик свадеб. Есть в народе примета: кто на Красную горку женится — вовек не разведётся!

Проверить предание на себе решили две пары ялуторовчан. В торжественной обстановке молодых расписали и поздравили с началом семейной жизни. Следуя обрядам, прямо на сцене руки молодожёнов связали рушником, после — дали отпустить в небо голубей.

Затем секретом счастливого брака поделились пять пар, которые в этом году празднуют золотую свадьбу. Рецепт долгосрочных отношений оказался простым: терпение и взаимоуважение. По словам супругов, жизнь — как бег с препятствиями. Преодолевая их, теряешь равновесие. В такие минуты очень важна поддержка близкого человека. Рекордсменам семейной жизни вручили памятные медали от губернатора Тюменской области, цветы и подарочные сертификаты.

Раньше на Красную горку знакомились девушки и парни. Они выбирали себе суженых и в игровой, шутливой форме выказывали свою привязанность и симпатию. К празднику готовились заранее. В этот день было принято наряжаться в самые красивые наряды и одежды. Молодые девчата всячески старались привлечь к себе внимание — вплетали в косы яркие ленты и надевали красочные платки. Красная горка считалась именно девичьим праздником. Плохая примета для молодых людей — сидеть в праздник дома: поговаривали, что те, кто не вышел на гулянья в этот день, не смогут найти себе пару.

В Ялуторовске тем, кто ещё не повстречал «того единственного», предложили поучаствовать в обряде «хомутания». Девушки могли накинуть понравившемуся парню на шею хомут, чтобы не убежал. Правда, желающих «захомутаться» не оказалось…

Кульминацией же праздника стало гастрономическое шоу — приготовление гигантской яишни. Напомним, яйцо — один из главных символов Красной горки. Его в этот день катали с небольших пригорков: скатилось без трещин — последующий год удачным будет. Яйца раздаривала прохожим Лада. В старину при обрядовых играх выбирали самую красивую девушку или ту, что лучше всех пела или танцевала. Она и символизировала весну. Называли её по имени богини весны, плодородия, любви и брака. Красная горка — один из славянских праздников, посвящённых Ладе.