Тюменская областная Дума проводит публичные слушания по проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

В соответствии с Законом Тюменской области «О бюджетном процессе в Тюменской области» законопроект 28 апреля 2017 года будет размещен на официальном портале Тюменской областной Думы в сети интернет.

В публичных слушаниях вправе участвовать граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Мотивированные вопросы и предложения к проекту закона Тюменской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» можно направить в период с 28 апреля по 5 мая 2017 года в письменном виде в Тюменскую областную Думу по адресу: 625018, Тюмень, улица Республики, дом 52, или в электронном виде через официальный портал Тюменской областной Думы.

Для подготовки ответов по результатам рассмотрения поступивших вопросов необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении данного законопроекта.

Комитет областной Думы по бюджету, налогам и финансам