Дружным, весёлым и очень домашним получился конкурс «Мастер педагогики — 2017», который прошёл в минувшие выходные среди воспитателей частных детских садов и развивающих центров Тюмени и Тобольска (частный сектор дошкольного образования представил один участник).

На очный тур конкурса вышли девять специалистов из «Острова сокровищ», «Лукошка», «Розовой башни», «Ступенек», «Маленькой страны», «Панды», «Традиции», «Малышандии» и других детских центров. 22 апреля в Большом зале Тюменской областной Думы воспитатели и педагоги провели самопрезентацию, показали мастер-класс, который был призван отразить методику работы, и ответили на вопросы, требовавшие от участников внимательности и сообразительности. Участие сильной половины человечества в конкурсах педагогического мастерства уже не редкость для нашего региона. Не стал исключением и «Мастер педагогики — 2017» среди негосударственных учреждений дошкольного образования: за звание лучшего боролись тренер по карате и воспитатель.

По словам Марины Бакулиной, президента Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров (организаторы), конкурс профессионального мастерства среди частных образовательных учреждений проводится после небольшого перерыва во второй раз:

— Мы не участвуем в муниципальном конкурсе, где всё оценивается с точки зрения федеральных государственных стандартов. Работа частного учреждения всегда выходит за рамки требований усреднённого федерального стандарта. Поэтому мы решили учредить свой конкурс, где можно учесть специфику негосударственных учреждений и отметить за достижения наших педагогов, ведь каждому хочется быть лучшим в своем деле. Немаловажное значение для нас имеет и мнение родителей, наших клиентов: они будут знать, что педагоги, которые занимаются с их детьми, успешны не только в своем кабинете на занятии. Для негосударственных учреждений конкурс — это прекрасный способ сплотить коллективы, продемонстрировать свои таланты, обменяться опытом и сразиться в острой конкурентной борьбе.

К счастью, сложно было назвать борьбой яркие и творческие выступления мастеров своего дела, которые вкладывают в общение с детьми свою душу, приобщают ли они их при этом к спорту, музыке, математике, чтению или иностранному языку. Скорее всего, как заметила одна из членов жюри, конкурс показал многоцветие талантливых педагогов, каждый из которых самоценен.

Вот воспитатель детского сада «Шалунишка» Руслан Лысенко надевает белый халат ученого и показывает фокусы, которые имеют научную основу: прокалывает воздушный шарик спицей (правда, из-за волнения фокус на публике не удался), рождает из полой трубы звуки грома… Юлия Литвинюк из «Розовой башни» раздает всем деревянные ложки, и вот уже через несколько минут инструктажа рождается маленький оркестр, который прекрасно вторит звукам дождя, цоканью лошадки… Марина Мальцева из «Панды» с первых секунд общения погружает собеседников в мир английского языка, и всем становится понятно, когда надо похлопать, потопать…

А какие болельщики у участников конкурса! Добрые кричалки, яркие воздушные шары и плакаты с пожеланием победы, фирменные футболки — без них конкурс не был бы таким разноцветным и домашним. Коллеги, родители воспитанников и сами малыши готовы были словом и делом поддержать своего участника. Не скупились на добрые пожелания и конкурентам. Старались не зря: жюри учитывало активность болельщиков и прибавляло баллы конкурсантам.

Приятных даже стороннему глазу моментов на конкурсе было немало. Особенно запомнилась церемония награждения, когда руководство каждого детского центра — участника конкурса выбирало своего фаворита среди конкурентов. Благодаря этому никто из конкурсантов не остался без внимания. Этот жест еще раз подтвердил: в зале собрались единомышленники, люди, объединенные общими профессиональными ценностями.

Когда все испытания были позади, жюри огласило имена победителей. Лидером «Мастера педагогики — 2017» стала Юлия Литвинюк из семейного центра Монтессори «Розовая башня». Второе место заняла Елена Басова из сети детских развивающих центров «Лукошко». Третье место — Диана Лоскутова из детского центра речевой направленности «Ступеньки».

Так что у частных детских садов и детских развивающих центров началась своя история проведения конкурсов мастерства, открылась своя летопись победителей.