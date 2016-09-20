Викторина «ТИ». Итоги
Дорогие друзья! Пришло время подвести итоги нашей тематической викторины, посвящённой Дню российского парламентаризма, который отмечается сегодня, 27 апреля. Мы опубликовали 10 вопросов и варианты ответов на них, а вам нужно было выбрать из них правильные.
Итак, ответы:
1) Б — при Александре I
2) Б — в 1906 году
3) Г — к законодательной (представительной)
4) В — Тюменская областная Дума
5) Б — шестого созыва
6) В — 5
7) А — 48 депутатов
8) В — 5 лет
9) Б — 21 год
10) Г — нет такого учебного заведения
Благодарим всех участников!
На этот раз у нас сразу два победителя — Галина Волкова и Любовь Долгих. Они правильно ответили на девять из десяти вопросов викторины. «Тюменские известия» ждут Галину Григорьевну и Любовь Павловну в редакции, чтобы вручить специальный приз.