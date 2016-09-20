Викторина «ТИ». Итоги

Дорогие друзья! Пришло время подвести итоги нашей тематической викторины, посвящённой Дню российского парламентаризма, который отмечается сегодня, 27 апреля. Мы опубликовали 10 вопросов и варианты ответов на них, а вам нужно было выбрать из них правильные.